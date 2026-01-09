La criminalité liée aux cryptomonnaies explose en 2025 avec une augmentation de l'activité des États-Nations

Selon le dernier rapport de Chainalysis, la criminalité liée aux cryptomonnaies a atteint un niveau record en 2025 avec un total de transactions estimé à 154 milliards de dollars au minimum. Serait-ce en lien avec la hausse marquée de l’activité des États-nations dans l’écosystème crypto ? On fait le point...

Une hausse de 700 % des fonds reçus par des entités sanctionnées

Depuis de nombreuses années, l'estimation de l'impact et de l'importance de la criminalité liée aux cryptomonnaies alimente des débats houleux, entre fantasmes caricaturaux et réalité des faits. C'est la raison pour laquelle le rapport annuel de Chainalysis s'impose à chaque fois comme un moyen de remettre les pendules à l'heure, avec des données et des montants vérifiés.

Un exercice mené pour l'année 2025 qui débute par un constat assez inquiétant, car cette période aura visiblement été l'occasion d'observer « une hausse marquée de l’activité des États-nations dans l’écosystème crypto, marquant une nouvelle étape dans la maturation des opérations illicites on-chain ».

De ce fait, le bilan de 2025 semble très clairement se démarquer de la stabilité relative observée lors des années précédente, au point d'en faire « une année record pour la criminalité crypto » tous secteurs confondus. D'autant plus si l'on considère que les chiffres de Chainalysis constituent une estimation basse.

Montant des opérations illicites en cryptomonnaies

Selon nos données, les adresses de cryptomonnaies illicites ont reçu au moins 154 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 162 % en glissement annuel, principalement due à une augmentation spectaculaire de 694 % des fonds reçus par des entités sanctionnées. Chainalysis

La criminalité crypto entre dans l'ère des États-Nations

Dans le même temps, les experts de Chainalysis pointent une augmentation significative des activités illicites menées par des États-nations, à la fois en s’appuyant sur ces prestataires de services « fortement professionnalisés », mais également « en développant leurs propres infrastructures sur mesure pour contourner les sanctions à grande échelle ».

Les principaux exemples concernent par exemple le lancement du token A7A5 adossé au rouble, opéré par la Russie en février afin de contourner les sanctions internationales, qui a déjà enregistré plus de 93,3 milliards de dollars de transactions. Mais également l’émergence sans précédent des réseaux chinois de blanchiment d’argent (CMLN), ou encore les offres d’infrastructures illicites « full-stack » pour les cybercriminels.

🗞️ Hacks crypto : plus de 3,4 milliards de dollars volés en 2025 — La Corée du Nord arrive en tête

À mesure que les États-nations s’intègrent aux chaînes d’approvisionnement crypto illicites initialement conçues pour les cybercriminels et les groupes du crime organisé, les autorités publiques ainsi que les équipes de conformité et de sécurité font désormais face à des enjeux considérablement accrus, tant en matière de protection des consommateurs que de sécurité nationale. Chainalysis

Difficile de ne pas faire le lien avec les 2,02 milliards de dollars en cryptomonnaies volés par les hackers nord-coréens au cours de l'année écoulée, pour un bilan global désormais estimé à 6,75 milliards de dollars. Une hausse de plus de 50 % sur un an, malgré un nombre d’attaques en baisse, qui fait très clairement écho à la professionnalisation abordée plus haut.

Les stablecoins largement plébiscités et des agressions physiques en hausse

Enfin, les stablecoins restent les tokens largement privilégiés par les acteurs de la criminalité crypto, avec une part de 84 % du volume total des transactions illicites détectées par Chainalysis.

Les raisons ? Celles-là même qui accélèrent actuellement leur adoption comme monnaie de dimension mondiale : « facilité des transferts transfrontaliers, volatilité plus faible et utilité étendue ».

Les stablecoins sont très largement plébiscités pour la criminalité crypto

Dans le même temps, ces opérations virtuelles de grande ampleur ne doivent pas faire oublier une autre réalité bien plus inquiétante et réelle, présentée comme une « intersection croissante entre crypto et criminalité violente ».

🗞️ France : le nouveau Parquet anticriminalité organisée s'attaquera (entre autres) aux kidnappings crypto

En effet, les experts de Chainalysis abordent également l'aspect plus (in)humain de la criminalité crypto, dont les dérives actuelles concernent les réseaux de traite d'êtres humains qui se tournent vers les cryptomonnaies, mais également « une augmentation particulièrement inquiétante des attaques par coercition physique » impliquant des enlèvements ou des séquestrations dans le but de forcer les victimes à transférer leurs crypto-actifs.

Ces volumes illicites restent toutefois largement inférieurs à ceux de l’économie crypto globale, composée en grande majorité de transactions légitimes. Notre estimation de la part illicite du volume total de transactions crypto attribuées a légèrement augmenté par rapport à 2024, mais demeure inférieure à 1 %. Chainalysis

Source : Chainalysis

