Hacks crypto : plus de 3,4 milliards de dollars volés en 2025 — La Corée du Nord arrive en tête

L’année 2025 apparaît déjà comme catastrophique en ce qui concerne le nombre de hacks crypto, avec un montant total estimé à plus de 3,4 milliards de dollars. Une activité criminelle qui profite pleinement à la Corée du Nord, avec une hausse de 51 % de leurs bénéfices au cours de cette période.

2025 : pire année pour les hacks crypto avec 3,4 milliards de dollars volés

Alors que le secteur des cryptomonnaies s'ouvre à de nouveaux horizons comme la finance traditionnelle, la question de sa sécurité effective s'impose comme un enjeu toujours plus important afin de protéger ses détenteurs et utilisateurs, notamment vis-à-vis des attaques récurrentes qui visent son écosystème.

Une situation qui a très mal débuté pour cette année 2025, suite au hack de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bybit en février dernier dont le montant record estimé à 1,5 milliard de dollars a immédiatement plombé le bilan, désormais estimé à plus de 3,4 milliards de dollars au total selon les experts de la structure Chainalysis.

De ce fait, « le ratio entre le plus grand hack et la médiane de tous les incidents a franchi pour la première fois le seuil de 1 000× » en ce mois de décembre, au point de dépasser le pic enregistré lors du marché haussier de 2021 avec 3 attaques qui cumulent à elles seules 69 % de l'intégralité des pertes enregistrées.

Augmentation des hacks crypto entre 2015 et 2025

Toutefois, ces montants impressionnants ne doivent pas cacher une autre réalité plus inquiétante qui positionne la sécurité des portefeuilles personnels comme l'un des éléments essentiels à prendre en compte dans le cadre des attaques ciblées de l'écosystème crypto.

Au-delà du chiffre principal, les données montrent des changements importants dans la composition de ces vols. Les compromissions de portefeuilles personnels ont fortement augmenté, passant de seulement 7,3 % de la valeur totale volée en 2022 à 44 % en 2024. En 2025, cette part aurait été de 37 % sans l’impact disproportionné de l’attaque contre Bybit. Chainalysis

La Corée du Nord : pire ennemi de l'écosystème crypto

Face à la hausse importante des montants volés la Corée du Nord (DPKR, pour Democratic People’s Republic of Korea) apparaît sans aucun doute comme l'une des entités les plus actives, avec une hausse de 51 % sur 1 an qui affiche désormais la somme record de 2 milliards de dollars au total.

Activité attribuée à la Corée du Nord dans les hacks crypto

Un bilan catastrophique, selon les experts de Chainalysis, qui pointent « l’année la plus grave jamais observée pour les vols crypto attribués à la RPDC en valeur volée (...) avec un record de 76 % de toutes les compromissions de services », malgré une baisse importante de la fréquence des attaques.

L'occasion de mentionner également le problème des infiltrations toujours plus nombreuses - et largement sous-estimées - d'agents nord-coréens au sein d'entreprises technologiques de premier plan ou de projets crypto « afin d’obtenir des accès privilégiés et de permettre des compromissions à fort impact ».

Fait rassurant pour les utilisateurs particuliers, il semble que les hackers de Corée du Nord se concentrent uniquement sur des attaques à fort potentiel visant des structures importantes. Malgré tout, le nombre d'incidents reste élevé avec des attaques qui « ciblent plus d’utilisateurs, mais dérobent des montants plus faibles par victime ».

