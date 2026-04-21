Arbitrum bloque des ETH liés au hack de Kelp DAO – Récap crypto de la nuit du 20 au 21 avril 2026

Arbitrum agit contre les fonds liés à la Corée du Nord, tandis qu’Amazon renforce son engagement dans l’IA avec Anthropic. Les régulations sur les stablecoins avancent aux États-Unis et Coinbase lance une boutique dédiée aux agents d’IA.

Arbitrum bloque des fonds liés à la Corée du Nord

Arbitrum a gelé 30 766 ETH associés à des hackers présumés nord-coréens, en lien avec les récents incidents sur Aave et KelpDAO. Cette mesure intervient après une série d’événements : Justin Sun avait proposé un dialogue au hacker de KelpDAO, tandis que LayerZero affirmait que l’attaque de près de 290 millions de dollars sur KelpDAO aurait été menée par le groupe Lazarus.

Coinbase lance une boutique d’applications IA

Coinbase, via le protocole x402, a lancé Agent.market, une boutique d’applications dédiée aux agents d’IA offrant des services issus de nombreux fournisseurs. La plateforme s’accompagne d’un partenariat avec World pour vérifier l’identité des agents IA. Stripe a répliqué avec le lancement de son propre protocole, Machine Payments, pour les paiements des agents IA.

Coinbase : inscrivez-vous sur l'exchange crypto le plus réputé au monde

Régulation des stablecoins aux États-Unis

Le sénateur Tillis a demandé au comité bancaire du Sénat d’accélérer l’examen du projet de loi sur la structure du marché crypto en mai, afin de parvenir à un compromis sur les stablecoins bancaires. Cette initiative s’inscrit dans un climat de régulation plus strict où le CLARITY Act prévoit notamment d’interdire le rendement passif, une mesure contestée par Coinbase.

RedotPay étend son offre

RedotPay, entreprise hongkongaise de stablecoin, a intégré $SUI et USDC-Sui, permettant à ses utilisateurs de transférer et de dépenser leurs actifs Sui dans plus de 100 pays via des réseaux de paiement traditionnels.

Amazon continue d’investir massivement dans l’IA

Amazon va investir jusqu’à 25 milliards de dollars dans Anthropic, le développeur de l'IA Claude. Cet investissement s’inscrit dans un contexte d’intérêt croissant autour d’Anthropic, dont la valorisation pourrait atteindre environ 800 milliards de dollars selon Bloomberg.

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