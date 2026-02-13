3 hommes interpellés à Lyon après 2 tentatives d'enlèvements crypto en région parisienne

Suite à 2 tentatives d’enlèvement crypto menées au cours de la même journée, 3 hommes ont été interpellés par des policiers de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) à Lyon. Retour sur cette nouvelle affaire inquiétante visant des détenteurs de cryptomonnaies.

Arrestation de 3 hommes pour des tentatives d'enlèvements crypto

À peine débutée, l'année 2026 apparaît déjà comme la pire jamais enregistrée en ce qui concerne l'augmentation des enlèvements et séquestrations menées à l'encontre de détenteurs de cryptomonnaies, avec un nombre d'affaires en hausse constante qui ne comptabilise que les agressions mentionnées dans les médias ou relayées par les forces de l'ordre.

Et autant dire que les criminels ne reculent devant rien, puisque l'un des derniers cas enregistré concernait une magistrate et sa mère de 66 ans enlevées et séquestrées durant 30 heures, afin de réclamer une rançon à son conjoint, dirigeant d'une société lyonnaise spécialisée dans le Bitcoin.

Face à cette situation inquiétante, les forces de l'ordre commencent à s'organiser afin de procéder à des arrestations ciblées, comme dans le cadre de la récente interpellation de 3 hommes à la sortie d'un train dans la gare de la Part-Dieu à Lyon, menée par des policiers de la brigade de recherche et d’intervention (BRI).

Les 3 hommes - âgés de 18, 20 et 21 ans - ont en effet été arrêtés et placés en garde à vue ce jeudi matin suite à 2 tentatives d'enlèvements distinctes menées quelques heures plus tôt dans 2 villes de région parisienne. Leurs cibles : des détenteurs de cryptomonnaies.

2 tentatives différentes menées au cours de la même journée

Selon les premiers éléments de l'enquête, les 3 hommes auraient mené 2 opérations différentes au cours de la même journée, avec comme première cible un pavillon situé dans la ville de Saint-Mandé (Val-de-Marne) au domicile d'un homme identifié comme travaillant dans la crypto.

Une première agression réalisée aux environs de 6 heures du matin qui aurait apparemment mené à la fuite rapide des agresseurs en direction d'une autre victime, cette fois domiciliée à Vaucresson (Hauts-de-Seine). Il semble qu'au moins une de leurs cibles ait subi un préjudice, selon les informations révélées par Le Progrès.

L'un des criminels interpellés avait en sa possession une arme de poing. Leur arrestation par la BRI intervient suite à une filature menée par des policiers de la brigade de répression du banditisme de Paris qui les avaient vu embarquer dans un train en direction de Lyon.

Cette nouvelle affaire met en lumière la situation très anxiogène dans laquelle se trouvent actuellement les acteurs de l'écosystème crypto français, face à des agressions qui ne cessent de se succéder depuis le début de l'année. L'occasion pour le cofondateur de Ledger, Eric Larchevêque, de réclamer il y a peu des peines de prison exemplaires à l'encontre des personnes qui réalisent ce genre d'enlèvements et de séquestrations crypto.

Source : Le Progrès

