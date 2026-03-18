Alors que les autorités françaises semblent commencer à réagir à la hauteur du problème, les agressions exercées à l’encontre des détenteurs de cryptomonnaies se poursuivent un peu partout sur le territoire. Derniers cas en date : une tentative d’enlèvement visant un patron crypto et des faux policiers qui sèment la terreur à Nancy. Le reste du monde est également touché...

Tentative d'enlèvement et faux policiers - Les agressions crypto se poursuivent

Alors que les autorités françaises semblent commencer à réagir à la hauteur du problème, les agressions exercées à l’encontre des détenteurs de cryptomonnaies se poursuivent un peu partout sur le territoire. Derniers cas en date : une tentative d’enlèvement visant un patron crypto et des faux policiers qui sèment la terreur à Nancy. Le reste du monde est également touché...

Agression ciblée d'un « dirigeant d'une société spécialisée dans le Bitcoin »

Alors que les agressions ne cessent de se multiplier sur le territoire français au cours des derniers mois dans une impunité presque totale, les arrestations de criminels associées à des affaires d'enlèvements et de séquestrations crypto semblent s'accélérer depuis quelques semaines, suite à de nombreuses enquêtes en cours.

Une situation qui pourrait sembler positive en apparence, si seulement cela permettait dans le même temps de réduire le nombre de nouveaux cas identifiés. Toutefois, le caractère imprévisible de ces attaques ciblées rend le travail de prévention difficile, alors que le crime organisé s'impose désormais comme le principal commanditaire.

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Dans ce contexte anxiogène, une nouvelle affaire vient d'avoir lieu près de la ville de Nantes durant la nuit du 15 au 16 mars. En cause ? Un homme identifié comme étant « le dirigeant d'une société spécialisée dans le Bitcoin », selon les premiers éléments récoltés par un journaliste de Ouest France.

Les faits se sont déroulés à 3 heures du matin, lorsque le quinquagénaire a été réveillé par 2 individus ayant pénétré dans son logement, dont l'un possédait une arme de poing. Agressé et frappé à la tête, l'homme doit finalement son salut - et le fait de ne pas avoir été possiblement enlevé - au système d'alarme de son logement qu'il a visiblement réussi à déclencher.

Surpris, les 2 agresseurs ont alors pris la fuite. Une enquête a aussitôt été confiée à la section de recherches de la Gendarmerie de Nantes pour tentative d’enlèvement, sous la responsabilité du parquet de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Rennes.

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Des faux policiers tentent de voler des cryptomonnaies à Nancy

Une première affaire qui ne semble pas isolée, si l'on considère l'article récemment publié par L'Est Républicain au sujet de faits similaires intervenus le 8 mars dernier à Nancy, à la différence que dans ce cas précis les agresseurs ont pris le soin de se faire passer pour des policiers.

Selon les éléments disponibles, cette opération qualifiée de « violente » visait un logement bien précis du centre-ville « a priori dans l’espoir de faire main basse sur de la cryptomonnaie ». Les 4 agresseurs auraient finalement pris la fuite sous la pression de leurs victimes.

📰 Une extorsion aux cryptomonnaies tous les 5 jours en France depuis le début de l'année

Une tentative d'extorsion qui intervient dans un contexte bien particulier à Nancy, alors qu'un nouveau procès en lien à une arnaque aux diamants et aux cryptomonnaies estimée à plus de 28 millions d'euros - déjà jugée en 2024 - vient d'être réouvert pour 7 de ses principaux protagonistes, sans toutefois de lien avec les agressions crypto actuelles.

Le reste du monde également touché

Malgré une forte concentration sur le territoire français, d'autres pays subissent également de plein fouet cette vague de criminalité visant les détenteurs de cryptomonnaies.

En effet, certains cas apparaissent également dans le reste du monde, comme par exemple cet enlèvement visant un canadien millionnaire en cryptomonnaies en début de semaine, kidnappé en pleine rue à Madrid par 3 serbes visiblement décidés à lui extorquer ses clés privées.

Par chance, les nombreux témoins présents au moment des faits ont permis l'interception rapide de leur véhicule et l'arrestation de 2 d'entres eux avant qu'ils ne puissent disparaître avec leur victime.

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Une situation étudiée en détail par l'analyste blockchain pour la société de cybersécurité CertiK, Jonathan Riss, qui permet de dresser un constat accablant visible sur le site CryptoCrime, avec plus de 300 cas au total répertoriés dans 57 pays, dont 40 % concernaient uniquement l'Europe en 2025.

Agressions crypto répertoriées dans le monde

Selon les données recueillies, 88 attaques ciblent des détenteurs de cryptomonnaies dans le monde chaque année, dont déjà 22 au total depuis début janvier, avec une hausse inquiétante de 140 % entre 2023 et 2025.

Le mode opératoire des agresseurs ? Des équipes organisées (3 à 6 personnes) qui opèrent des repérages préalables sur les réseaux sociaux, mais également à l'aide de données on-chain, et qui n'hésitent pas à impliquer les proches de leurs cibles, en usant de tous les stratagèmes possibles (faux policiers, faux livreurs, trackers GPS...).

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Sources : Ouest France, L'Est Républicain, CryptoCrime

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