Le dernier membre de l'organisation criminelle ayant enlevé David Balland et sa compagne arrêté

Plus d'un an après l'enlèvement du cofondateur de Ledger David Balland dans le Cher, la garde civile espagnole a annoncé vendredi 20 mars l'arrestation du dernier suspect en fuite. Il avait quitté la France après que ses complices eurent tous été interpellés par les autorités françaises.

L'enlèvement de David Balland qui avait choqué l'écosystème crypto

David Balland n'est pas n'importe qui dans le secteur. Cofondateur de Ledger, le fabricant français de hardware wallets et référence mondiale dans la sécurisation de cryptos, il avait été enlevé avec sa compagne dans le Cher dans la nuit du 21 janvier 2025. Une équipe de malfaiteurs avait fait irruption à son domicile, les emmenant de force dans des véhicules différents. Séquestré à deux endroits différents, David Balland avait alors été mutilé.

Les ravisseurs avaient ensuite contacté Éric Larchevêque, l'autre cofondateur de Ledger, et envoyé une vidéo d'un doigt coupé appartenant à David Balland… accompagnée d'une demande de rançon de 10 millions d'euros. Les forces de l'ordre étaient intervenues dès le lendemain, libérant David Balland, qui a été hospitalisé pour sa mutilation. Sa compagne avait été retrouvée peu après, ligotée dans un véhicule.

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En moins de trois jours, dix suspects avaient été arrêtés. Six hommes et une femme, âgés de 20 à 40 ans, avaient été mis en examen par la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Dans les semaines suivantes, les enquêteurs français ont continué à remonter la filière.

En avril 2025, deux nouvelles mises en examen sont venues allonger la liste. Parmi elles, un homme de 26 ans déjà incarcéré pour un enlèvement dans la Sarthe, soupçonné d'avoir commandité l'opération depuis sa cellule. Un seul était passé entre les mailles en quittant la France, se réfugiant en Espagne.

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La cavale espagnole du dernier fugitif

Le dernier membre de l'organisation avait tenté de brouiller les pistes. Une fois en Espagne, il s'était installé avec sa compagne et un ami dans la région de Valence. Le trio réglait ses locations de courte durée avec la carte bancaire d'une autre personne. Il s'est ensuite déplacé vers Séville puis Cadix, avant d'être définitivement localisé à Benalmadena, commune balnéaire coincée entre Marbella et Malaga.

Son arrestation a finalement eu lieu en fin de semaine dernière. Pour cela, il a fallu un dispositif inhabituel : la garde civile craignait qu'une tentative de libération soit organisée par d'anciens complices. Il est depuis entre les mains du tribunal de Fuengirola.

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Pour Éric Larchevêque, qui alerte depuis des mois sur une « psychose » grandissante dans le secteur des cryptos à cause de ces enlèvements, cette arrestation referme un chapitre douloureux. Depuis fin 2025, une vingtaine d'affaires d'enlèvements liés aux cryptos ont été recensées en France. C'est plus que dans n'importe quel pays : « Depuis début 2026, 80% des attaques sont en France », déclarait-il en février dernier sur RTL.

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Source : Le Parisien

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