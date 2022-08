Le fondateur de l'exchange Thodex arrêté, il risque la prison à vie

Plus d'un an après avoir arnaqué plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs à hauteur de 2 milliards de dollars, le fondateur de l'exchange de cryptomonnaies Thodex a été retrouvé et arrêté en Albanie. Faruk Fatih Özer encourt une peine exceptionnelle de 40 564 ans selon la justice turque.

Le fondateur de Thodex arrêté

Cette information nous a été révélée dans un communiqué officiel publié par le ministère de l'Intérieur de Turquie. L'ancien directeur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies turque Thodex a été retrouvé et mis en état d'arrestation en Albanie.

Depuis plus d'un an, Faruk Fatih Özer faisait l'objet d'une notice rouge Interpol. Autrement dit, il s'agit d'un message d'alerte international diffusé par Interpol et adressé aux forces de l'ordre du monde entier afin de localiser et arrêter provisoirement un malfrat.

Le turc était recherché pour avoir planifié, organisé et mené l'arnaque de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Thodex, qui avait touché près de 400 000 individus. Sa procédure d'extradition vers la Turquie a été lancée par Interpol.

Par ailleurs, le montant exact dérobé n'est actuellement pas officiellement connu. On sait que 125 millions de dollars ont transité vers un compte Kraken quelques jours avant les faits, mais un rapport de Chainalysis datant de janvier dernier s'avère encore plus alarmant. Selon cette analyse, jusqu’à 2,6 milliards de dollars auraient été escroqués via Thodex.

Peine encourue : 40 000 ans de prison

C'est une affaire qui remonte au début de l'année 2021. Le 19 avril précisément, des premiers soupçons ont commencé à planner autour de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Thodex. La vérité n'a pas tardé à éclater, Faruk Fatih Ozer, le PDG et fondateur, était parti avec la caisse et avait fui le pays.

Concrètement, les faits reprochés au turc de 27 ans sont : création d’une organisation criminelle, fraude et blanchiment d’argent. Au total, le parquet de Turquie a demandé très exactement 40 564 ans de prison pour les 21 personnes jugées responsables dans l'affaire Thodex.

Quelques jours plus tard, Ozer s'était confié à nos confrères de Bloomberg. Il avait ainsi promis de tout faire en son pouvoir pour rembourser les investisseurs lésés par cette affaire et de revenir en Turquie pour faire face à la justice. Maintenant que le retour en Turquie est acté, il ne lui reste plus qu'à assurer la partie remboursement.

Not your keys, not you coins - C'est l'un des risques majeurs auquel on fait face lorsque l'on dépose et conserve ses cryptomonnaies sur une plateforme d'échange centralisée. Cette affaire est un exemple supplémentaire du fait que si vous n'êtes pas détenteurs de votre clé, alors vous n'êtes pas détenteurs de vos cryptomonnaies.

Source : ministère de l'Intérieur de Turquie

