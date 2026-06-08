Zcash (ZEC) : le cours remonte après la grosse frayeur des derniers jours

Le cours du Zcash (ZEC) a entamé une remontée, après la chute considérable des derniers jours. Les investisseurs font-il de nouveau confiance à la cryptomonnaie anonyme ?

Le cours du ZEC remonte après le krach

Le 5 juin dernier, le cours du Zcash s’était effondré de 60 % en l’espace de quelques heures. En cause, la découverte d’une faille critique du réseau permettant de créer des ZEC à l’infini. Et si ce bug ne semble pas avoir été exploité, il a quand même envoyé un vent de panique sur les marchés, faisant s’effondrer le cours du ZEC.

Un patch a cependant été proposé : il permettra de corriger la faille, tout en exposant les faux ZEC, si ceux-ci avaient été créés sans que l’on s’en rende compte. En conséquence, le cours du ZEC a nettement remonté ces derniers jours :

Le cours du Zcash a commencé à rebondir après sa frayeur

Ce matin, le cours du ZEC affiche 428 dollars environ. Avant sa chute, il atteignait 650 dollars. Cela correspond donc encore à une baisse de 34 %. Ceci dit, on rappelle que le ZEC a connu une année faste : sur les douze derniers mois, la cryptomonnaie affiche +758 %.

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Reste donc à voir si le cours du Zcash parviendra à remonter totalement la pente, dans un contexte peu enthousiasmant : entre le 1er et le 8 juin, la capitalisation totale des cryptomonnaies a perdu 13 %.

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Source : TradingView

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