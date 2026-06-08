Zcash (ZEC) : le cours remonte après la grosse frayeur des derniers jours

Le cours du Zcash (ZEC) a entamé une remontée, après la chute considérable des derniers jours. Les investisseurs font-il de nouveau confiance à la cryptomonnaie anonyme ?

le 8 juin 2026 à 11:30.

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Marine Debelloir

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Le cours du ZEC remonte après le krach

Le 5 juin dernier, le cours du Zcash s’était effondré de 60 % en l’espace de quelques heures. En cause, la découverte d’une faille critique du réseau permettant de créer des ZEC à l’infini. Et si ce bug ne semble pas avoir été exploité, il a quand même envoyé un vent de panique sur les marchés, faisant s’effondrer le cours du ZEC.

Un patch a cependant été proposé : il permettra de corriger la faille, tout en exposant les faux ZEC, si ceux-ci avaient été créés sans que l’on s’en rende compte. En conséquence, le cours du ZEC a nettement remonté ces derniers jours :

cours ZEC Zcash

Le cours du Zcash a commencé à rebondir après sa frayeur

 

Ce matin, le cours du ZEC affiche 428 dollars environ. Avant sa chute, il atteignait 650 dollars. Cela correspond donc encore à une baisse de 34 %. Ceci dit, on rappelle que le ZEC a connu une année faste : sur les douze derniers mois, la cryptomonnaie affiche +758 %.

👉 A lire – Comment acheter la crypto Zcash (ZEC) en France ?

Reste donc à voir si le cours du Zcash parviendra à remonter totalement la pente, dans un contexte peu enthousiasmant : entre le 1er et le 8 juin, la capitalisation totale des cryptomonnaies a perdu 13 %.

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Source : TradingView

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Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

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