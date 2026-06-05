Le Zcash (ZEC) s'effondre de 40 % en quelques heures - Que se passe-t-il ?

Alors que le Zcash évoluait à la hausse depuis plusieurs semaines sans se soucier des aléas du marché crypto, la révélation d’une vulnérabilité critique détectée par l’IA Claude vient de mettre fin à la fête. Résultat : le ZEC s’effondre de plus de 40 % sur les dernières 24 heures. On fait le point...

le 5 juin 2026 à 8:53.

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Hugh Bernard

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Zcash : une vulnérabilité critique détectée

Depuis la fin de l'année dernière, le Zcash profitait très clairement du retour en force des « privacy coins » basés sur des principes de confidentialité et de respect de la vie privée, au point de voir le cours du ZEC exploser de plus de 1 000 % depuis le début du mois d'octobre.

Un engouement évident qui vient toutefois de prendre du plomb dans l'aile, suite à la récente divulgation d'une vulnérabilité critique mise en lumière par l'ingénieur en cybersécurité Taylor Hornby, de Shielded Labs, avec le soutien annoncé de l'IA Claude Opus 4.8 d'Anthropic. Le problème ? Elle était présente depuis... mai 2022 !

Pour approfondir - Qu'est-ce que la crypto Zcash (ZEC) ?

blockquote icon

Le 29 mai 2026, Taylor Hornby a découvert une vulnérabilité critique permettant la contrefaçon de ZEC dans le pool Orchard de Zcash. Il l'a signalé au Zcash Open Development Lab (ZODL), qui a coordonné une réponse d'urgence à l'échelle de l'écosystème afin d'apporter une correction, finalisée le 2 juin.

Shielded Labs

Selon les éléments révélés dans le cadre du rapport publié sur le réseau X, cette vulnérabilité critique « aurait pu être exploitée pour créer de manière indétectable une quantité illimitée de faux ZEC ».

Malgré tout, les membres de Shielded Labs tentent de limiter l'effet de panique actuel en se déclarant « pas trop inquiets » face à un bug capable d'échapper à des années d'examen d'experts. Mais ça, c'était avant l'arrivée de l'IA !

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Le ZEC s'effondre de plus de 40 % en quelques heures

De quoi inquiéter les détenteurs de tokens ZEC, comme le célèbre investisseur crypto, Arthur Hayes, qui annonce avoir liquidé l'intégralité de sa position, car même s'il pense que la vulnérabilité ait déjà été exploitée, il ne peut pas le prouver avec certitude.

blockquote icon

Bien qu'il soit extrêmement peu probable qu'une création frauduleuse de tokens ait eu lieu, il est impossible de démontrer formellement que cela n'a pas été le cas. Le discours selon lequel la confidentialité doit se protéger contre l'IA, les gouvernements et les grandes entreprises technologiques exige la perfection, et non une simple improbabilité.

Arthur Hayes

📰 « Retirez vos ZEC » – Arthur Hayes lance l’alerte sur Zcash

Une décision visiblement suivie par d'autres détenteurs de Zcash, au point d'enclencher un effondrement soudain de son cours actuellement estimé à 43 % au cours des dernières heures, et toujours en évolution baissière au moment d'écrire ces lignes.

Le Zcash (ZEC) s'effondre de 40 % en quelques heures

Le Zcash (ZEC) s'effondre de plus de 40 % en quelques heures

 

Jusqu'à quel point le cours de ZEC va plonger avant de se stabiliser ? Et sera-t-il capable de recouvrer tout ou partie de la baisse actuelle ? Autant de questions difficiles à anticiper dans ce genre de cas de figure critique...

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Source : Taylor Hornby

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Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

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