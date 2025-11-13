« Retirez vos ZEC » – Arthur Hayes lance l’alerte sur Zcash

Le fondateur de BitMEX Arthur Hayes estime que les détenteurs de Zcash (ZEC) sont en danger sur les plateformes d’échange centralisées. Il les invite à retirer leurs ZEC vers des portefeuilles autogérés. Pourquoi ?

Arthur Hayes invite les détenteurs de ZEC à se retirer des CEX

Dans une publication sur son compte X, Arthur Hayes a évoqué le Zcash (ZEC). La cryptomonnaie connaît un retour en grâce ces derniers mois, avec un cours qui a explosé. Mais la volatilité reste forte, et cela peut être dangereux, selon l’ex-PDG de BitMEX.

Il conseille aux détenteurs de retirer leurs fonds des plateformes centralisées et de les rendre privés (shielded). On rappelle en effet que les détenteurs de ZEC ont le choix entre des transactions transparentes ou bien masquées sur des adresses blindées.

Si vous détenez des ZEC sur une plateforme d’échange centralisée, retirez-les sur un portefeuille autogéré et blindez-les.

Réduire sa visibilité… Mais pas que ?

Arthur Hayes invite les investisseurs à protéger ainsi leur vie privée et à réduire l’exposition à la surveillance réglementaire, particulièrement forte sur les plateformes d’échange centralisées. Mais aurait-il aussi une autre idée en tête ?

Selon des commentateurs, blinder des ZEC en les rendant de facto invisibles pourrait permettre de contribuer à la hausse du cours, en créant une pseudo-diminution de l’offre. C’est notamment ce qu’affirme le hedge funds Park Ranger :

Le fait de shielder du ZEC en grande quantité pourrait provoquer un énorme squeeze à l’ancienne, complètement fou, avec un potentiel de 10 à 20x. Plus il y a de ZEC shields (le nombre total de ZEC shieldés est public), moins il en reste disponible pour le trading, et plus le prix monte. C’est le jeu auquel se livre notre ami Arthur 😎

ZCash : un nouveau narratif qui se développe ?

Arthur Hayes n’est pas le seul à parler de Zcash en ce moment : la cryptomonnaie bénéficie d’une attention soutenue ces derniers mois. Pourquoi ? Tout d’abord parce qu’à l’inverse de sa concurrente Monero (XMR), elle est traçable par défaut et donc « régulable ».

Pour rappel, le XMR est interdit sur la majorité des plateformes d’échange centralisées. Mais ce n’est pas le cas du Zcash, qui bénéficie de sa double casquette. Résultat : son cours a explosé ces derniers mois. Il a même suscité la création d’une nouvelle entreprise de trésorerie cette semaine.

Le cours du ZEC revient donc en force parce qu’il est le seul « privacy coin » qui combine une vraie confidentialité avec une compatibilité institutionnelle et un narratif spéculatif en hausse. Tout cela se mêle donc pour conduire à cet enthousiasme des dernières semaines…Comme l’a bien compris Arthur Hayes.

Source : Arthur Hayes via X

