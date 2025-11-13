« Retirez vos ZEC » – Arthur Hayes lance l’alerte sur Zcash

Le fondateur de BitMEX Arthur Hayes estime que les détenteurs de Zcash (ZEC) sont en danger sur les plateformes d’échange centralisées. Il les invite à retirer leurs ZEC vers des portefeuilles autogérés. Pourquoi ?

le 13 novembre 2025 à 15:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

« Retirez vos ZEC » – Arthur Hayes lance l’alerte sur Zcash
Test logo

Zcash

492.06$

Notre fiche

Zcash

Acheter Zcash (ZEC)

Partenaire Kraken

Arthur Hayes invite les détenteurs de ZEC à se retirer des CEX

Dans une publication sur son compte X, Arthur Hayes a évoqué le Zcash (ZEC). La cryptomonnaie connaît un retour en grâce ces derniers mois, avec un cours qui a explosé. Mais la volatilité reste forte, et cela peut être dangereux, selon l’ex-PDG de BitMEX.

Il conseille aux détenteurs de retirer leurs fonds des plateformes centralisées et de les rendre privés (shielded). On rappelle en effet que les détenteurs de ZEC ont le choix entre des transactions transparentes ou bien masquées sur des adresses blindées.

💡 Tout comprendre au fonctionnement du Zcash (ZEC)

blockquote icon

Si vous détenez des ZEC sur une plateforme d’échange centralisée, retirez-les sur un portefeuille autogéré et blindez-les.

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000€ tradés en novembre*
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Réduire sa visibilité… Mais pas que ?

Arthur Hayes invite les investisseurs à protéger ainsi leur vie privée et à réduire l’exposition à la surveillance réglementaire, particulièrement forte sur les plateformes d’échange centralisées. Mais aurait-il aussi une autre idée en tête ?

Selon des commentateurs, blinder des ZEC en les rendant de facto invisibles pourrait permettre de contribuer à la hausse du cours, en créant une pseudo-diminution de l’offre. C’est notamment ce qu’affirme le hedge funds Park Ranger :

blockquote icon

Le fait de shielder du ZEC en grande quantité pourrait provoquer un énorme squeeze à l’ancienne, complètement fou, avec un potentiel de 10 à 20x. Plus il y a de ZEC shields (le nombre total de ZEC shieldés est public), moins il en reste disponible pour le trading, et plus le prix monte. C’est le jeu auquel se livre notre ami Arthur 😎

ZCash : un nouveau narratif qui se développe ?

Arthur Hayes n’est pas le seul à parler de Zcash en ce moment : la cryptomonnaie bénéficie d’une attention soutenue ces derniers mois. Pourquoi ? Tout d’abord parce qu’à l’inverse de sa concurrente Monero (XMR), elle est traçable par défaut et donc « régulable ».

Pour rappel, le XMR est interdit sur la majorité des plateformes d’échange centralisées. Mais ce n’est pas le cas du Zcash, qui bénéficie de sa double casquette. Résultat : son cours a explosé ces derniers mois. Il a même suscité la création d’une nouvelle entreprise de trésorerie cette semaine.

👉 A lire à ce sujet – Cette société de traitement contre le cancer pivote pour se transformer… En trésorerie Zcash (ZEC)

Le cours du ZEC revient donc en force parce qu’il est le seul « privacy coin » qui combine une vraie confidentialité avec une compatibilité institutionnelle et un narratif spéculatif en hausse. Tout cela se mêle donc pour conduire à cet enthousiasme des dernières semaines…Comme l’a bien compris Arthur Hayes.

Sécurisez vos cryptos avec un wallet Ledger Nano S Plus à seulement 49 €
Publicité

Source : Arthur Hayes via X

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3770 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur ZEC

Voir plus
Tout voir
Test logo

ZEC

Zcash

5.08%

492.06$

Notre fiche explicative sur

Zcash

Acheter Zcash (ZEC)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !

Calendrier des sorties

Les articles les plus lus

Plus de 4 millions de commerces aux États-Unis peuvent désormais accepter le Bitcoin en quelques clics

Plus de 4 millions de commerces aux États-Unis peuvent désormais accepter le Bitcoin en quelques clics

 Les mineurs de Bitcoin se tournent massivement vers l'IA

Les mineurs de Bitcoin se tournent massivement vers l'IA

 La cryptomonnaie à l'ICO de 4 milliards de dollars vient d'être délistée de Coinbase

La cryptomonnaie à l'ICO de 4 milliards de dollars vient d'être délistée de Coinbase

 16 blockchains majeures possèdent un code caché permettant de geler les fonds des utilisateurs

16 blockchains majeures possèdent un code caché permettant de geler les fonds des utilisateurs