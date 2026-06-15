La crypto ZEC s’envole de 25% après l’audit de Zcash par Mythos d’Anthropic

Le Zcash (ZEC) signe une hausse d’environ 25% sur 24 heures. Le déclencheur tient en un mot : Mythos. L’IA d’Anthropic a audité le protocole à la demande de Shielded Labs, sans détecter de nouvelle faille critique. De quoi rassurer un marché échaudé par la frayeur de début juin.

Une hausse de 25% en 24 heures pour le ZEC

Le Zcash (ZEC) reprend des couleurs, la cryptomonnaie la blockchain dédiée à la confidentialité bondit d’environ 25% sur 24 heures.

Sur la même période, le cours du Bitcoin progresse de 3,23% à 66 324 dollars, tandis que l’Ether (ETH) gagne 8,71% à 1 809 dollars. Le ZEC fait mieux, prolongeant un rebond entamé quelques jours plus tôt.

Pour rappel, Zcash est l’une des principales cryptomonnaies axées sur la vie privée. Le protocole utilise les preuves à divulgation nulle de connaissance (zk-SNARKs) qui peuvent être utilisées pour masquer émetteur, destinataire et montant des transactions blindées. Début juin, la révélation d’une vulnérabilité critique dans son code avait provoqué une chute brutale, avec un effondrement supérieur à 40% en quelques heures.

👉 Sur le même sujet – Le Zcash (ZEC) s’effondre de 40 % en quelques heures – Que se passe-t-il ?

Les raisons derrière ce mouvement

La raison est que Zooko Wilcox, figure historique du projet, a confirmé que Shielded Labs avait obtenu un audit du protocole Zcash via Mythos, le modèle d’IA d’Anthropic réservé à un cercle ultra-restreint. Selon lui, l’analyse n’a pas révélé de nouvelle faille sérieuse dans le protocole.

Thanks, Anthropic, for helping protect Zcash users. At Shielded Labs’s request, they ran a security audit of Zcash with Mythos. It did not find any more serious bugs in the Zcash protocol. Shielded Labs and others are continuing security hardening work. Stay tuned for updates. — zooko🛡🦓🦓🦓 ⓩ (@zooko) June 12, 2026

Cette confirmation change la lecture du marché. La panique de début juin reposait sur la peur d’une exploitation possible de la vulnérabilité. Or, comme le souligne l’analyste Evanss6, les informations disponibles suggèrent qu’aucune attaque n’a effectivement eu lieu, et le passage par Mythos vient renforcer cette hypothèse.

The speculative excess on Zcash was washed out in a single day 60% crash. Now that zooko has confirmed they have Mythos access, the Ironwood update should ensure 1) the protocol is secure 2) the bug was never exploited, making the only privacy coin that is verifiably safe from… https://t.co/YqCnUWG14b pic.twitter.com/HuurFwGSgp — Evanss6 (@Evan_ss6) June 14, 2026

S’y ajoute une feuille de route technique chargée. Mert détaille plusieurs chantiers attendus dans l’année :

Trois vérifications formelles parallèles, un processus qui consiste à prouver mathématiquement qu’un code fait bien ce qu’il est censé faire ;

La vérification de l’offre totale de ZEC dans le pool Ironwood pour s’assurer qu’aucun coin n’a été créé frauduleusement pendant la période de vulnérabilité ;

Une mise à jour de résistance quantique

Le pool Tachyon avec une arithmétique simplifiée afin d’accélérer les transactions.

Ces chantiers, pris ensemble, alimentent un narratif d’un protocole qui se renforce. Zcash ne se contente pas de corriger une faille, il en profite pour durcir son architecture et consolider ses garanties de confidentialité.

Acheter facilement la crypto ZEC avec Kraken

Une dynamique durable ?

Selon Evanss6, la pression vendeuse au comptant s’est tassée pour la première fois depuis la frayeur de juin, ce qui ouvre la voie à un rebond plus soutenu. La perspective des mises à jour Ironwood et Tachyon entretient également une thèse fondamentale solide sur le créneau de la vie privée.

À l’inverse, deux éléments invitent à la prudence. D’une part, le ZEC reste très volatil et a déjà connu une purge violente en début de mois, signe d’investisseurs nerveux. D’autre part, l’environnement macro reste fragile, avec un Bitcoin encore en repli de près de 15% sur 30 jours.

👉 Sur le même sujet – Zcash (ZEC) : le cours remonte après la grosse frayeur des derniers jours

Créez un compte sur Kraken, tradez 100€ et recevez 15€ offerts

Sources : Compte X de Zooko Wilcox, Compte X d’Evanss6, Compte X de mert

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.