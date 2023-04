Retreeb (TREEB) : réinventer notre système de paiement grâce à la blockchain

Rendre plus vertueux les paiements du quotidien, c'est l'ambition de la startup franco-suisse Retreeb. Comme nous l'avons déjà évoqué dans les colonnes de Cryptoast, cette solution de paiement propose de transformer les achats du quotidien en actes solidaires et responsables, d'une manière totalement inédite.

En effet, 33 % des frais de transaction appliqués lors des paiements sont redistribués à des projets à vocation écologique, caritative ou sociale. Cela ne coûte rien au consommateur et pourtant, cela peut avoir un impact considérable sur notre monde.

Exemple de projet financé par Retreeb : Unitlife

L'une des premières collaborations de Retreeb est Unitlife, une initiative de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Celle-ci vise à lutter contre une maladie très répandue et pourtant peu connue : la malnutrition chronique. Le financement a été réalisé par le biais de la vente d'une collection de NFT aux enchères.

Empreint de l'essence du Web3, Retreeb met la communauté au coeur de son écosystème. À travers un token utilitaire et de gouvernance, le TREEB, les détenteurs ont un rôle décisionnaire majeur pour le fonctionnement de ce système de financement de projets. En effet, ce sont eux qui assurent entièrement la sélection des projets financés par Retreeb.

Concrètement, cela se passe de deux manières. D'abord, de manière totalement on-chain, les détenteurs de tokens TREEB voteront pour les projets finançables sur une plateforme dédiée. Encore en développement, celle-ci s'appellera le « Charity Launchpad ». Ensuite, sur l'application, les utilisateurs choisiront de rediriger leurs frais vers l'un ou l'autre des projets sélectionnés.

👉 Pour approfondir - Retrouvez notre article de présentation de Retreeb

Outre contribuer à rendre meilleur notre système de paiement du quotidien, quels pourraient être les motivations à participer au fonctionnement de l'écosystème Retreeb ? Le parti pris par la startup est qu'être contributeur, ça mérite d'être récompensé.

Afin de participer au processus de sélection présenté ci-dessus, Retreeb invite les détenteurs de TREEB à placer leurs tokens dans des smart contracts. En retour, ils recevront des tokens xTREEB signifiant qu'ils ont voté pour le projet de leur choix et percevront des récompenses définies à l'avance.

Toutefois, ça ne s'arrête pas là. Afin de rendre ce mécanisme pérenne, Retreeb prépare deux nouveaux mécanismes qui s'implémenteront au cours de l'année 2023. Ceux-ci auront pour objectif principal de rendre le TREEB déflationniste.

Le premier sera le développement de publicité au sein de l'application. Les entreprises désireuses de toucher un public ouvert aux causes environnementales et sociales pourront communiquer par le biais de Retreeb. Selon la roadmap, 51% des bénéfices perçus seront utilisés pour acheter des TREEB et les brûler.

Le second repose sur la conversion des devises. Pour l'heure, Retreeb n'est présent qu'en France et plus particulièrement à Tours, en phase de test. Néanmoins, l'ambition est de s'étendre dans le monde entier signifiant que l'application couvrira diverses devises. Les frais appliqués aux échanges de devises seront également utilisés à hauteur de 51 % pour acheter et brûler du TREEB.

$5.6 Million of $treeb will be burned in the next months 🔥

Times have been rough and because we care, we have decided to launch an offensive strategy !

We think you might like it… 😏

More info here 👉 https://t.co/EjpFtn7nY9 pic.twitter.com/8sIQ82Jtik

— Retreeb (@retreeb_io) September 23, 2022