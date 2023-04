Retreeb lance son système de paiement responsable sur la blockchain

Si vos paiements du quotidien pouvaient servir une cause qui vous tient à coeur ? C'est le pari de la startup franco-suisse Retreeb et de son application de paiement responsable. Tour d'horizon de cette solution reposant sur la blockchain et proposant une alternative plus équitable au système de paiement traditionnel.

Le paiement quotidien devient une bonne action

Les paiements par carte bancaire ont pris une place considérable dans notre quotidien. Ils représentent environ 1,5 milliard de dollars chaque jour en France. Sur chacun de ces paiements, l'émetteur du terminal de paiement (TPE) et les banques ponctionnent des frais allant de 1 à 2,5 %.

Considérant cette fourchette, cela représente entre 5,3 et 13,3 milliards de dollars de frais chaque année. Imaginez si cette somme d'argent n'était plus qu'au seul profit des institutions bancaires, mais reversé au service des grands enjeux sociétaux de notre époque et de la communauté ? C'est le défi que s'est lancé Retreeb, une startup franco-suisse fondée par Jéméri Lepetit et ayant levé 1,7 million de dollars en février 2022.

Avec Retreeb, les paiements du quotidien deviennent des actions responsables. En effet, le système de paiement alternatif développé par la startup propose de redistribuer un tiers des frais (évoqués plus haut dans l'article) à des projets à vocation écologique, caritative ou sociale. Ensuite, un autre tiers est redistribué directement aux commerçants.

Infographie du fonctionnement de Retreeb lors d'un paiement

Cela ne coûte pas un centime à l'utilisateur et permet de contribuer soit au développement de l'économie locale, soit à une redistribution plus équitable au sein de l'économie. Par ailleurs, c'est le consommateur qui a la main sur les projets qu'il souhaite « financer » à travers ses paiements du quotidien. Il en existe déjà quelques-uns :

Unitlife, une initiative de l'ONU dont Retreeb est partenaire ;

La Barque (Bagagerie dans un café solidaire) ;

Precious Plastic (recyclage du plastique non traité) ;

Utopia 56 (aide au transport des mineurs isolés) ;

Récré en Herbe (Dé-bétonisation des cours de récréation en primaire).

En effet, à l'heure actuelle, Retreeb est en phase d'essai en avant-première dans la ville de Tours, avant d'être déployée en France puis dans toute l'Europe. Ainsi, la majorité des initiatives partenaires sont pour le moment localisées autour de la cité blanche et bleue.

Une application simple, pour rendre la blockchain accessible

D'un point de vue utilisateur, le fonctionnement est très simple. Au moment de procéder au paiement, le commerçant génère un QR code directement dans l'application mobile de Retreeb afin de le présenter au client. D'un point de vue technique, le système repose sur une double infrastructure Off et On-Chain, plus particulièrement sur le réseau Fantom et prochainement Polygon.

Les frais de réseaux seront pris en charge par Retreeb et le commerçant n'aura donc pas à s'en soucier. En effet, l'ambition est de rendre invisible l'utilisation de la blockchain, afin de ne pas freiner l'adoption au grand public, comme l'explique Jérémi Lepetit :

« Le succès de la démocratisation de technologie blockchain repose sur la capacité des applications à rendre la blockchain invisible pour les utilisateurs finaux. Retreeb est un service destiné à l’adoption de masse et donc limite toute friction technique pour ses utilisateurs. »

Notez également que Retreeb dispose de TREEB, un token utilitaire et de gouvernance pour la communauté. Celui-ci peut être staké et permet de bénéficier de services gratuits sur le portefeuille de l'application (par exemple, l'obtention d'une carte de paiement), d'obtenir des récompenses et de participer à la section des projets qui seront financer par les utilisateurs.

Avec nos petites actions du quotidien, nous participons à construire un monde meilleur. Quelques frais de transactions sur des achats, chaque jour, ça peut sembler anodin. Pourtant, comme le témoignent les milliards de dollars que cela représente à la fin de l'année, ils ne sont pas à négliger. Retreeb propose de les utiliser pour rendre notre système de paiement plus responsable, éthique et vertueux.

