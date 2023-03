Retreeb et l'ONU lancent une collection de NFT pour lutter contre la malnutrition

Cette collection de tokens non fongibles (NFT) est officiellement mise à la vente ce vendredi 3 mars 2023. Issue d'une idée de Jérémi Lepetit, PDG de Retreeb et d'une collaboration avec Unitlife, une initiative de l'Organisation des Nations Unies (ONU), elle vise à lutter contre une maladie très répandue et pourtant peu connue : la malnutrition chronique.

Baptisée « 17 Goals for the future », cette collection reprend les 17 Objectifs de développement durable déterminés par l'ONU pour fournir un plan commun pour la paix et la prospérité des personnes et de la planète.

Chaque objectif est représenté par 2 oeuvres d'art numérique projetant une version optimiste et une version dystopique de l'avenir. Chacune d'entre elles sera éditée entre 2 et 5 exemplaires et mise aux enchères dès aujourd'hui.

Objectif 2 : Éradiquer la faim dans le monde. Oeuvre optimiste (à gauche) et dystopique (à droite).

Notez que les oeuvres détenant une cinquième édition seront conservées pour de prochaines ventes aux enchères physiques sur le modele de l'événement à la NFT Factory.

En effet, ce projet a été inauguré le 27 février à la NFT Factory à Paris, en présence des représentants de Retreeb, d'Unitflife et du fonds UNCDF de l'ONU. Deux premiers NFTs ont été vendus aux enchères à un prix de 1,7 Ether (ETH) et 5,2 ETH.

Happy of the success of our first NFT auction sale @Retreeb x UNITLIFE at @NFTFactoryParis. 2 NFTs already found their owner 🙂 Thank you for the great night!

The #17GoalsForTheFuture collection auction sale continues online in 3 days. See you soon on https://t.co/BZZHNSbJBn ! https://t.co/LcVHptfbYQ

— UNITLIFE (@unitlifeorg) February 28, 2023