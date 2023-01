NFT : Un français arrêté aux États-Unis pour une arnaque à plusieurs millions de dollars

Le ministère américain de la Justice a annoncé avoir arrêté et déposé des accusations criminelles à l'encontre du fondateur de la collection de tokens non fongibles (NFT) baptisée Mutant Ape Planet. Selon eux, ce projet était une fraude qui a permis d'extorquer 2,9 millions de dollars à sa communauté.

Il s'avère que le responsable présumé de cette fraude est un français. Prénommé Aurélien Michel, ce développeur de 24 ans a été arrêté hier soir à l'aéroport JFK de New York par les autorités fédérales. Il était en transit vers son lieu de vie, les Émirats Arabes Unis.

Les faux avantages en question ? Le ministère américain de la justice allègue qu'Aurélien Michel et ses collègues ont promis la sortie d'un token, d'une fonctionnalité de staking, des vêtements et goodies offerts, ainsi que de nombreux giveaways. Bien entendu, rien de tout ça n'a vu le jour.

Par ailleurs, plusieurs preuves accablent directement le principal accusé. En effet, lors d'une discussion sur Discord avec des acheteurs holders de Mutant Ape Planet, Michel a concédé qu'il avait effectivement orchestré un rug pull, mais seulement à cause de la communauté :

Pour couronner le tout, le très suivi ZachXBT a relevé sur Twitter qu'Aurélien Michel serait également le commanditaire d'un autre rug pull, baptisé Crazy Camel Club. Celui-ci aurait généré 1,6 million de dollars en avril dernier :

Aurelien the founder charged today by the DOJ in the $2.9m rug pull of Mutant Ape Planet also happens to be the co-founder of another $1.6m rug pull I did a thread on called Crazy Camel Club (attached below) https://t.co/Gpb3LVkRXX pic.twitter.com/J7yCxNZwXW

— ZachXBT (@zachxbt) January 5, 2023