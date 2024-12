Les altcoins en folie – Le Tron (TRX) atteint un nouveau record absolu

Au tour des altcoins. Le Tron (TRX) vient de connaître un nouveau record absolu, dans un contexte de hausse nette pour les actifs « historiques ». La cryptomonnaie créée par Justin Sun avait atteint son dernier record en 2018.

Le Tron (TRX) atteint un nouveau record absolu

C’est une percée phénoménale, après près de 7 ans d’attente pour Tron. Le TRX vient d’atteindre un record absolu au cours de la nuit, dépassant le seuil de 0,45 dollar. La cryptomonnaie n’avait pas atteint de record depuis le tout début de l’année 2018.

L’explosion du cours du TRX depuis hier

La cryptomonnaie créée par Justin Sun affiche désormais une capitalisation de 33,4 milliards de dollars. Elle frappe aux portes du top 10 des cryptomonnaies les plus capitalisées du moment, derrière le Lido Staked Ether (STETH).

Cryptomonnaies : les ancêtres se réveillent ?

Le sursaut de Tron s’inscrit dans un contexte plus large de « saison des altcoins ». Alors que les géants Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) vivent une semaine relativement plus calme, les autres cryptomonnaies ont explosé.

Et les regards se tournent en particulier vers des actifs « historiques », qui ne faisaient pour certains vraiment plus parler d’eux : au-delà du TRX, on a assisté au retour fracassant du Stellar (XLM) du Hedera Hashbar (HBAR) ou encore du Filecoin (FIL). Mais aussi bien sûr à l’explosion de Ripple (XRP), portée par un contexte très favorable aux États-Unis.

🌐 Pour aller plus loin – XRP, ADA, XLM, FIL… Assistons-nous au grand retour des « dinocoins », ces cryptomonnaies des anciens cycles ?

La percée du Tron est donc à mettre en regard d’une tendance plus large de « alt season », qui historiquement suit de grands mouvements du Bitcoin. Au total, la capitalisation des cryptomonnaies a ainsi pris 1 300 milliards de dollars en l’espace d’un mois, du jamais-vu pour le secteur. Cela a fait légèrement baisser la dominance du Bitcoin, mais il reste quand même le roi des cryptomonnaies, avec 51 % du market cap total.

Source : CoinGecko

