La capitalisation de l'USDC a grimpé de 78 % en 2024

Si les cours des cryptomonnaies, et principalement celui du BTC, ont beaucoup augmenté en 2024, les stablecoins ont également profité de cette hausse au moyen d’une augmentation de leur capitalisation. Pour ce qui est de l’USDC de Circle, le stablecoin a notamment connu une progression de 78 % de cette quantité d’actifs en circulation en 2024, là où son concurrent direct, l’USDT de Tether, a vu sa capitalisation grimper de 51 %.

Dans son rapport annuel, Circle revient ainsi sur les principales étapes franchies au cours des 12 derniers mois, avec en point d’orgue le fait que l’USDC soit devenu le premier stablecoin du marché à entrer en conformité avec le règlement MiCA.

💡 Comment fonctionne le stablecoin USDC de Circle ?

Depuis la création de l’USDC, ce sont aussi 20 000 milliards de dollars de volumes qui ont été dépassés l’année dernière, dont un volume mensuel de 1 000 milliards de dollars réalisé en novembre dernier. Dans cette continuité, 850 milliards de dollars de monnaies fiat ont, en outre, été injectés dans l’écosystème par le biais de Circle depuis 2018.

Jeremy Allaire, le PDG et cofondateur de l’entreprise, a ainsi qualifié son stablecoin de pont avec la finance traditionnelle :

L’USDC est devenue un pont essentiel entre la finance traditionnelle et la finance numérique, permettant un échange de valeur en temps réel et à faible coût qui élargit les opportunités économiques à l’échelle mondiale. Les entreprises, grandes et petites, créent des produits et services innovants avec l’USDC et la technologie de Circle, favorisant ainsi une adoption généralisée qui conduira à un système financier basé sur Internet plus rapide, plus solide et plus résilient.