Les tensions au sein de la Fondation Ethereum sont à leur paroxysme – Que se passe-t-il ?

En début de semaine, Nick Conner, l'un des principaux développeurs en charge de la gestion de la blockchain Ethereum, a décidé de quitter la Fondation Ethereum. Ce départ s'inscrit dans un contexte très particulier où les tensions sont vives au sein de la fondation qui est critiquée de toutes parts.

« Je ne suis plus un dot eth [un membre de l'Ethereum Fondation, NDLR]. Peut-être qu'un jour, ceux qui occupent des postes de direction se réaligneront avec la communauté, mais pour le moment, je reste en dehors de tout ça. Au fond de moi-même, j'espère vraiment qu'Ethereum réussira. Bonne chance, » a écrit Nick Conner sur X.

💡 Suivez notre guide pour acheter de l'Ether (ETH) facilement

Ces dernières semaines, de nombreux membres de la communauté autour de la blockchain n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement vis-à-vis des agissements de la Fondation Ethereum. Pour eux, il existe un décalage net entre les volontés de l'écosystème et celle des membres de la fondation.

Ainsi, l'écosystème Ethereum a évoqué l'allocation d'un budget trop important pour le simple développement de la blockchain. Plusieurs membres ont évoqué un manque de promotion de projets basés sur Ethereum, ce qui nuirait à leur visibilité et à celle de la blockchain elle-même.

Par ailleurs, John Stark, l'un de ses développeurs de la blockchain, a été poussé dans ses retranchements. Il a été contraint expliqué que la fondation utilisait Ethereum pour échanger de l'Ether (ETH) contre des stablecoins ou pour permettre aux gens d'acheter des billets pour les évènements qu'elle organisait. Des utilisations jugées bien minces vu le potentiel de la blockchain aux yeux de ses fervents aficionados.

Face à ces critiques, Vitalik Buterin a décidé d'intervenir. Le cofondateur d'Ethereum a décidé d'imposer plusieurs changements au sein de la fondation. Parmi les mesures prises, on souligne la volonté de staker une partie des ETH possédés par la Fondation Ethereum ou encore de remanier en profondeur son équipe de direction.

Publicité - L'investissement dans les cryptomonnaies est proposé par eToro (Europe) Ltd en tant que PSAN enregistré auprès de l'AMF. L'investissement dans les crypto-actifs est très volatil. Il n'existe pas de protection des consommateurs. Investir est risqué ( en savoir plus

Plusieurs membres de la communauté ont demandé à Vitalik Buterin de pousser Aya Miyaguchi, la directrice exécutive de la Fondation Ethereum, à démissionner. Cependant, ces demandes incessantes ont mis le cofondateur de la blockchain en colère :

Non. Ca ne fonctionne pas comme ça. C'est moi, et moi seul qui décide de la nouvelle équipe de direction de la Fondation Ethereum. L'un des objectifs de ce remaniement consiste à doter la fondation d'un véritable conseil d'administration. En attendant, c'est moi qui décide . Si vous décidez de maintenir cette tension, vous créez automatiquement un environnement toxique pour les talents. Certains des meilleurs développeurs d'Ethereum m'ont récemment envoyé des messages afin d'exprimer leur dégoût des réseaux sociaux. VOUS RENDEZ MON TRAVAIL PLUS DIFFICILE. Et vous réduisez les chances que j'ai le moindre intérêt à faire « ce que vous souhaitez ».

🔎 En savoir plus sur la gouvernance d'Ethereum

Devant les difficultés traversées par la Fondation Ethereum en ce moment, Justin Sun, le fondateur de Tron (TRX), s'est permis de délivrer quelques conseils à Vitalik Buterin et aux membres de la fondation.

Il invite l'entité derrière la blockchain à cesser immédiatement ses ventes d'ETH afin d'optimiser ses revenus via le staking, à taxer fortement les layer 2, à réduire l'équipe actuelle en ne conservant que les membres les plus compétents, et à se concentrer principalement sur le développement de la couche principale du réseau afin que « l'ETH atteigne les 10 000 dollars ».

If EF and Ethereum Were Under My Leadership

“#ETH to $10,000”

My First Week Plan

1. Halt ETH Sales immediately and Optimize Revenue

EF will immediately cease selling ETH for at least three years. Operational costs will be covered through AAVE lending, staking yields, and…

— H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) January 22, 2025