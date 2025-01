Et si la Fondation Ethereum se mettait à staker les Ethers (ETH) qu'elle possède ? Voici l'idée récemment soumise par le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, aux membres de la Fondation.

Ces derniers temps, la Fondation Ethereum a été vivement critiquée par des membres de la communauté crypto, accusée de ne pas s'impliquer suffisamment auprès de l'écosystème entourant la blockchain dont elle censé s'occuper.

Se voyant obligé de fournir des exemples d'utilisation de la blockchain par la fondation, John Stark, l'un de ses contributeurs, a pris la parole. Il a déclaré que l'entité exploitait Ethereum pour échanger de l'ETH contre des stablecoins, pour rémunérer les membres de la fondation ou encore pour et permettre aux gens d'acheter des billets pour divers évènements organisés par la fondation.

La réponse de John Stark a clairement été mal reçue par l'écosystème. « C'est vraiment fou ! La Fondation Ethereum pourrait miser de l'ETH et exploiter la finance décentralisée pour couvrir la majeure partie, si ce n'est la totalité de son budget interne, » a insisté un des membres de la communauté crypto.

Devant les nombreuses critiques, Vitalik Buterin est intervenu. Sur X, il a expliqué pour quelles raisons la Fondation Ethereum n'avait pas franchi ce pas. « Historiquement, cela a un rapport avec le cadre réglementaire en vigueur, mais aussi notre obligation de prendre position sur un éventuel hard fork controversé si la fondation venait à staker ses ETH, » explique-t-il.

The concerns historically were (1) regulatory, (2) if EF stakes ourselves, this de-facto forces us to take a position on any future contentious hard fork.

(1) is less than before, (2) remains. There's definitely ways to minimize (2), and we're recently been exploring them.

— vitalik.eth (@VitalikButerin) January 20, 2025