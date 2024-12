BiT Global décide de poursuivre Coinbase en justice – L'exchange se défend

BiT Global a annoncé 13 décembre qu'il intentait une action en justice contre Coinbase. En effet, l'entreprise détenue par Justin Sun considère qu'une mesure prise par l'exchange il y a quelques semaines lui a d'ores et déjà porté préjudice.

Le 19 novembre, Coinbase annonçait qu'elle délistait le Wrapped Bitcoin (wBTC). Bien que la plateforme crypto n'eût pas évoqué sur le moment les raisons qui l'ont poussé à retirer le WBTC, le transfert de la gestion de cette cryptomonnaie à une coentreprise gérée par BitGo et BiT Global pourrait ne pas y être étranger.

💡 Tout savoir sur le Wrapped Bitcoin (wBTC)

Ce changement radical de gestion, annoncé au cœur de l'été, n'a pas plu à une partie de la communauté crypto. Ainsi, des exchanges y ont vu l'occasion de concevoir leur propre version de ces Bitcoins rendus compatibles avec la finance décentralisée d'autres blockchains. C'est le cas de Coinbase avec son cbBTC qui prend chaque jour de plus en plus d'ampleur.

Voyant le vent tourner, BiT Global, représenté par le cabinet d'avocats Kneupper & Covey, a décidé de porte plainte contre Coinbase, affirmant que la décision de l'exchange de procéder au retrait du wBTC pouvait être assimilée à une pratique anticoncurrentielle. Ce délisting « portera également préjudice » à Bit Global, précise les avocats :

Un jour seulement après le dépôt de plainte, le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, s'est exprimé, faisant notamment référence aux normes de cotation de son entreprise :

When an asset no longer meets our listing standards, we will drop it. When another asset can meet or exceed market requirements without sacrificing those standards, we will list it. Thank you Bit Global for the chance to show this to a US federal court and on the entire global… https://t.co/OulfJhhrCd

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) December 13, 2024