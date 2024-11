Bitcoin (BTC) : Coinbase annonce la fin du WBTC sur sa plateforme

Cet été, les équipes en charge du développement du WBTC ont présenté une restructuration de l'actif, déclenchant les craintes de l'écosystème vis-à-vis de l'influence que pourrait acquérir Justin Sun sur cette version emballée de Bitcoin (BTC).

💡 Comment fonctionne le WBTC ?

Dans le sillage de cette affaire, plusieurs acteurs de l'écosystème ont saisi l'occasion pour lancer leur propre version de ces bitcoins rendus compatibles avec la finance décentralisée (DeFi) d'autres blockchains. Ainsi, c'est notamment le cas de Coinbase, avec son cbBTC, et de Kraken, concernant le kBTC.

Concernant Coinbase, alors que son cbBTC prend de l'ampleur, en témoigne par exemple son arrivée sur Arbitrum (ARB) mardi, l'exchange a annoncé une décision qui semble finalement logique, à savoir l'abandon du WBTC. Ainsi, le trading de l'actif prendra fin dès le 19 décembre prochain :

We regularly monitor the assets on our exchange to ensure they meet our listing standards. Based on our most recent review, Coinbase will suspend trading for wBTC (wBTC) on December 19, 2024, on or around 12pm ET.

— Coinbase Assets 🛡️ (@CoinbaseAssets) November 19, 2024