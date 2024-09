Le Wrapped Bitcoin (WBTC) tel qu'on le connait est-il sur le point de disparaître ?

Récemment, l'entreprise BitGo, qui est derrière le Wrapped Bitcoin, connu sous le ticker WBTC, annonçait sur le réseau social X le transfert de son activité WBTC « vers la première conservation multi juridictionnelle et multi-institutionnelle au monde vers un partenariat et une coentreprise avec BiT Global ».

En d'autres termes, cela entraînera une répartition de la garde entre plusieurs juridictions, dont Hong Kong et Singapour, contrairement au système de garde actuel exclusivement basé aux États-Unis.

BitGo is pleased to announce the move of its WBTC business to the world’s first multi-jurisdictional and multi-institutional custody via a unique partnership and joint-venture with BiT Global.

This upgrade will occur 60 days from today with no disruption or interruptions to… pic.twitter.com/yNUoyTwsqL

— BitGo (@BitGo) August 9, 2024