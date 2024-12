Et si 1 Bitcoin en valait désormais 100 millions ? C'est ce que propose ce nouveau BIP

Modifier l’unité d'un Bitcoin en 100 millions d’unités ? C’est l’idée portée par une nouvelle proposition de BIP, qui voudrait de faciliter l’adoption de Bitcoin en modifiant son unité de base. Cette initiative suscite des questions quant à ses conséquences sur l’écosystème et les principes fondamentaux de Bitcoin.

2,1 quadrillions de Bitcoins plutôt que 21 millions

Vous êtes-vous déjà demandé si la flambée du prix du Bitcoin pouvait freiner son adoption ? Si le fait qu’il affiche des montants élevés en monnaies fiduciaires pouvait décourager certains acheteurs ? Probablement pas, et c’est compréhensible. Pourtant, une partie de la communauté Bitcoin estime que c’est un problème réel.

Ces derniers jours, plusieurs figures influentes, principalement sur le réseau social X, ont avancé l’idée qu’un Bitcoin affiché à un prix très élevé pourrait dissuader de nouveaux acheteurs, qui le jugeraient « trop cher ». Ils considèrent également qu’il serait plus complexe de gérer des montants exprimés en nombreuses décimales plutôt qu’en unités entières.

John Carvalho, directeur général de Synonym, l’entreprise à l’origine du wallet Bitkit, a récemment présenté une proposition de BIP (Bitcoin Improvement Proposal) intitulée « Redefinition of the Bitcoin Unit to the Base Denomination », ou en français, « Redéfinition de l’unité Bitcoin à la dénomination de base ».

Carvalho et les partisans de cette idée sont bien conscients qu’un Bitcoin (BTC) est divisible en 100 millions d’unités appelées « satoshis », en hommage au créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Cependant, ils estiment que redéfinir l’unité de base simplifierait son utilisation et rendrait Bitcoin plus accessible au grand public.

Par exemple, à ce jour, un million de dollars équivalent à environ 9,559 Bitcoins, soit 955 900 000 satoshis, tandis que 10 dollars représentent 0,00009559 BTC, soit 9 559 satoshis. Avec cette nouvelle proposition de BIP, un million de dollars correspondraient à 955 900 000 Bitcoins, et 10 dollars à 9 559 Bitcoins.

Pourquoi cette redéfinition pourrait-elle être une mauvaise idée ?

Tout d'abord, il convient de souligner que la dénomination en BTC ou en satoshis dépend principalement de la manière dont les portefeuilles affichent les unités. La plupart des portefeuilles offrent aux utilisateurs la possibilité de choisir entre une présentation en BTC ou en satoshis, comme c’est le cas avec des applications telles que Blue Wallet ou Green Wallet.

D’autres portefeuilles, notamment ceux basés sur le Lightning Network, comme Blink et Wallet of Satoshi, font quant à eux le choix d’afficher les soldes en satoshis par défaut. Ces portefeuilles, destinés à des usages quotidiens pour des montants modestes, privilégient cette approche pour simplifier l’expérience utilisateur.

Affichage des satoshis dans les portefeuilles Bitkit, Wallet of Satoshi, Blink et Blue Wallet.

Le portefeuille Bitkit, développé par John Carvalho, adopte déjà un affichage basé sur les satoshis, sans utiliser explicitement ce terme. À la place, il affiche un « B » majuscule devant les montants pour simplifier l’expérience utilisateur.

Modifier l’unité de base de Bitcoin engendrerait cependant bien plus de confusion qu’il n’apporterait de clarté. Depuis sa création, la limite de 21 millions d’unités est une caractéristique emblématique de Bitcoin. Remplacer cette limite par 2,1 quadrillions pourrait semer le doute sur le fait que l’offre de Bitcoin est bel et bien plafonnée.

Par ailleurs, un débat entre 2 dénominations, les satoshis (1/100 000 000 BTC) et les bits (1/1 000 000 BTC), a animé la communauté pendant plusieurs années. Ce débat semble aujourd’hui résolu en faveur des satoshis, qui offrent une approche plus intuitive et simple.

La seule limitation potentielle des satoshis se poserait si 0,00000001 BTC ne suffisait plus à représenter certains montants. Par exemple, si le prix du BTC atteignait 100 millions de dollars, un scénario probable dans une situation d’hyperinflation du dollar, il serait impossible d’échanger des centimes en BTC. Cependant, ce problème est déjà résolu grâce au Lightning Network, qui permet des échanges en millisats (1/1000 de satoshi, soit 1/100 milliards de BTC).

Source : GitHub

