Pourquoi l’USDC a-t-il perdu son ancrage au dollar cette nuit ?

Cette nuit, le stablecoin USDC de Circle a perdu son ancrage au dollar. Est-ce temporaire ou définitif ? Nous revenons sur les raisons de cette panique.

L’USDC perd son ancrage au dollar

Cette nuit, le deuxième stablecoin de l’écosystème des cryptomonnaies, l’USDC, a perdu son ancrage au dollar. En effet, suivant les sources de données, il évolue lors de la rédaction de ces lignes à 0,90 dollar sur CoinGecko, 0,897 sur CoinMarketCap ou encore 0,93 sur l’indice TradingView. Son prix reste actuellement très volatil :

Cours de l’USDC sur l’indice TradingView

Cet évènement n’est pas sans raviver de mauvais souvenirs, rappelant les débuts de la chute de l’UST. Avant de continuer, rappelons à nos lecteurs qu’il conviendra à chacun d’agir en fonction de ses propres convictions, et qu’il ne nous appartient pas de conseiller de fuir l’USDC ou au contraire de profiter d’un éventuel arbitrage.

Pour expliquer cette panique, il faut d’abord se tourner vers un phénomène plus large qui est la panique bancaire aux États-Unis. Nous l’avons vu avec Silvergate Bank, qui était l’un des dépositaires de l’USDC, et qui a annoncé cette semaine son intention de recourir à sa liquidation.

Fort heureusement, Circle, l’émetteur de l’USDC, avait pris ses dispositions en retirant la part de ses réserves chez Silvergate la semaine dernière déjà.

Mais hier, un autre acteur bancaire a fait défaut : Silicon Valley Bank (SVB). Cette dernière a fait l’objet d’une fermeture administrative, directement de la part de la branche californienne de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Or, Circle détenait environ 25 % de ses réserves chez cet acteur, soit environ 10 milliards de dollars, et la confirmation des faits a entraîné la panique du marché :

Silicon Valley Bank is one of six banking partners Circle uses for managing the ~25% portion of USDC reserves held in cash. While we await clarity on how the FDIC receivership of SVB will impact its depositors, Circle & USDC continue to operate normally.https://t.co/NU82jnajjY — Circle (@circle) March 10, 2023

👉 Pour aller plus loin – Comment fonctionne l’USDC de Circle ?

Tradez des actions ou des cryptos Une action de 20€ offerte à votre inscription 💰

Investir dans les crypto-monnaies est risqué ( en savoir plus

Que va-t-il se passer maintenant ?

Factuellement, il est impossible à l’heure actuelle de dire si l’USDC saura aller au-delà de cette panique et retrouver son ancrage. Ce qui est sûr, c’est que Circle a tenté de prendre des mesures en retirant ses liquidités de SVB, mais a confirmé tôt ce matin que 3,3 milliards de dollars étaient toujours bloqués chez cet acteur :

2/ Like other customers and depositors who relied on SVB for banking services, Circle joins calls for continuity of this important bank in the U.S. economy and will follow guidance provided by state and Federal regulators. — Circle (@circle) March 11, 2023

Néanmoins, il semblerait tout de même que ces fonds soient en sécurité. Et pour cause, c’est justement pour assurer l’intégrité des dépôts des clients de SVB que la FDIC a procédé à sa fermeture. Au 31 décembre dernier, Silicon Valley Bank possédait 175,4 milliards de dépôts de l’ensemble de ses clients. Les acteurs assurés devraient avoir accès à leurs fonds lundi :

« Tous les déposants assurés auront pleinement accès à leurs dépôts assurés au plus tard le lundi matin 13 mars 2023. La FDIC versera aux déposants non assurés un dividende anticipé au cours de la semaine prochaine. Les déposants non assurés recevront un certificat de mise sous séquestre pour le montant restant de leurs fonds non assurés. »

Pour ce qui est de Circle, elle doit désormais s’appuyer sur cinq autres acteurs qui gèrent ses dépôts, dont Bank of New York Mellon (BNY Mellon). Cette diversification était précisément là pour prévenir de tels risques.

Concernant les stablecoins, si les modèles algorithmiques ont montré leurs failles l’année dernière, les modèles centralisés prouvent également qu’ils ne sont pas infaillibles, et qu’ils sont exposés aux risques de défaut d’autres intermédiaires centralisés, comme toute l’industrie bancaire.

👉 À lire également – Comprendre l’importance du dossier Silvergate et son impact sur l’écosystème des cryptomonnaies

🎁 Offre de lancement Cryptoast Research 1ère Newsletter Offerte avec le code TOASTNL

Sources : FDIC, TradingView

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.