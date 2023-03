Silvergate Bank souhaite procéder à sa liquidation volontaire

La conclusion tant redoutée de l’affaire Silvergate semble se profiler, maintenant que la banque a annoncé son intention de se placer en liquidation. Cela fait suite aux nombreuses difficultés accumulées tout au long de l’année 2022, et qui s’étaient accélérées ces dernières semaines.

Malgré tout, l’entreprise a annoncé que les fonds de ses clients étaient en sécurité, et qu’ils devraient tous être remboursés :

Pour assurer le bon déroulement des opérations, Silvergate a également fait appel à plusieurs expertises, tant au niveau financier avec Centerview Partners LLC, que juridique avec Cravath, Swaine & Moore LLP.

La chute de Silvergate est donc le dernier évènement marquant en date de l’écosystème crypto durant ce bear market. Cela a engendré la réaction de plusieurs acteurs, notamment pour rassurer leurs propres clients. En effet, Binance, OKX et Coinbase ont par exemple indiqué que leurs propres opérations n’étaient pas impactées :

Update: We’re sorry to see Silvergate make the tough decision to wind down their operations. They were a partner & contributors to the growth of the cryptoeconomy. Coinbase has no client or corporate cash at Silvergate. Client funds continue to be safe, accessible & available. https://t.co/78oMrLQ6VH

