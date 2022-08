Le protocole BendDAO piégé par l'illiquidité du marché des NFTs

Près de 55 millions de dollars de NFTs prêts à être liquidés, mais aucun d'entre eux ne trouve de racheteur... Le protocole BendDAO fait face au manque cruel de liquidité du marché des tokens non fongibles (NFTs) et pourrait devoir mettre la clé sous la porte. Décryptage.

55 millions de dollars de NFTs prêts à être liquidés

Le marché des tokens non fongibles (NFT) se trouve actuellement au pied du mur. D'un moment à l'autre, plusieurs dizaines de détenteurs de NFTs des plus grosses collections d'Ethereum (ETH) pourraient se voir liquider. Plus précisément, ce sont 30300 ETH (soit environ 50 millions de dollars) qui sont en jeu dans cette affaire.

Avant toute chose, une question doit certainement vous trotter dans l'esprit : comment un NFT pourrait-il être liquidé ? Pour le comprendre, il faut se pencher sur BendDAO. Ce protocole permet d'obtenir des prêts instantanés en Ether atteignant jusqu'à 85% du floor price (prix plancher) du NFT déposé en collatéral.

Tout comme pour n'importe quel protocole de lending décentralisé, ces emprunts sont sujets à une liquidation. Si le floor price de la collection descend en dessous du montant emprunté par l'utilisateur, alors le protocole BendDAO procède à une liquidation du NFT.

C'est pour cette exacte raison que le marché est actuellement menacé. Les principales collections de NFTs - y compris BAYC, Cryptopunks ou encore Azuki - ont connu une perte d'engouement telle que leurs floor prices ont récemment dégringolé. Autrement dit, si cette tendance se prolonge, ce sont plusieurs centaines de NFTs qui risquent d'être liquidés.

BendDAO avoue être en grand danger

Récemment, des internautes ont pointé du doigt la mauvaise situation dans laquelle se situe actuellement BendDAO. En effet, le protocole ferait actuellement face au problème d'illiquidité du marché des NFTs et ne serait plus en mesure de rembourser ses prêteurs.

Concrètement, sur le millier de NFTs déposés sur BendDAO en tant que collatéral, près de 10% sont dans une zone de liquidation. Toutefois, le protocole fait face à un problème majeur : les NFTs placés en liquidation ne reçoivent aucune offre d'achat. Autrement dit, il est impossible de récupérer les liquidités associées à ceux-ci.

En effet, lorsque le floor price de la collection descend en dessous du montant emprunté par l'utilisateur, alors le NFT est automatiquement placé en enchère pendant 48 heures. Malheureusement, même en étant bradés, ceux-ci ne trouvent pas preneurs, mettant le protocole dans une situation inconfortable.

En résultante, les utilisateurs ayant placés leurs Ethers dans le protocole, pour bénéficier des rendements très attrayants, ne peuvent plus retirer leurs fonds du protocole. Alors que cela devrait représenter 15 000 wETH au total, seuls 12,5 wETH demeurent dans le contrat.

Par ailleurs, ce sont les emprunteurs qui se retrouvent dans la situation la plus complexe. Le manque de liquidité a entraîné une hausse drastique des taux d'intérêts, atteignant désormais plus de 100 % de la valeur empruntée. Avec de telles valeurs, les emprunteurs n'ont plus aucun intérêt à rembourser leurs positions et préfèrent abandonner leurs NFTs.

Une proposition d'urgence pour se sauver ?

Dans la foulée, les développeurs de BendDAO ont publié un communiqué dans lequel ils proposent des mesures d'urgence afin de sauver le protocole. Celui-ci commencent ainsi :

« Nous sommes désolés d'avoir sous-estimé l'illiquidité des NFTs dans un marché baissier lors de la définition des paramètres initiaux du protocole. »

La première proposition serait d'abaisser le seuil maximum d'emprunt à 70 % de la valeur du collatéral, contre 85 % dans le système actuel. Cela entraînerait des positions plus saines et moins risquées. Ensuite, les développeurs veulent réduire de 48 heures à seulement 4 heures la période pendant laquelle les NFTs en liquidation sont mis aux enchères.

Enfin, le protocole souhaite supprimer la règle qui stipulait que les offres émises durant cette période d'enchère ne pourraient pas être inférieures à 95 % du floor price de la collection de NFTs correspondante. Une proposition qui signifie que le protocole est prêt à brader les NFTs de ses utilisateurs dans l'unique but de récupérer de la liquidité.

En conclusion, la chute du marché des NFTs a initié une spirale infernale qui a mis complètement en échec le système sur lequel reposait BendDAO, entraînant dans sa chute des prêteurs en quête de rendements trop attractifs.

Source : BendDAO

