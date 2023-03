Silvergate bientôt en faillite ? La banque suspend son réseau de paiements en cryptomonnaies

Tandis que les nouvelles autour de la banque Silvergate s’assombrissent de jour en jour, le spectre d’une potentielle faillite se fait de plus en plus pesant. Vendredi soir, la société a effectivement ajouté un bandeau en haut de la page d’accueil de son site Web, précisant l’arrêt de son système de paiements en cryptomonnaies :

Ce système permettait des paiements crypto 24 heures sur 24 et a notamment été utilisé par MicroStrategy pour réaliser un emprunt collatéralisé en Bitcoin (BTC) auprès de la banque. Toutefois, l’entreprise précise que cette collatéralisation est en sécurité et non stockée via les services de Silvergate, prenant ainsi les devants sur les potentielles rumeurs qui pourraient émerger :

We have a loan from Silvergate not due until Q1 ‘25. There are mkt concerns re SI’s fin. condition. For anyone wondering, the loan wouldn’t accelerate b/c of SI insolvency or bankruptcy. Our BTC collateral isn’t custodied w/ SI & we have no other financial relationship w/ SI.

— MicroStrategy (@MicroStrategy) March 2, 2023