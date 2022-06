Le protocole Solend (SLND) est paralysé par la position d’une baleine

La position d’une baleine met à mal Solend

Alors que la loi des séries semble s’abattre sur l’écosystème, le protocole Solend rencontre des difficultés avec la position d’une baleine. En effet, une adresse a emprunté pour 108 millions de dollars d’USDC et d’USDT dans la pool principale de la plateforme. Or, son collatéral de 5,7 millions de SOL ne lui permettra plus de tenir sa position, si le prix de l’actif chute sous 22,30 dollars.

Compte tenu de la volatilité actuelle du marché, c’est un scénario envisageable. Cependant, les conséquences qui résulteraient d’une telle liquidation ont poussé les développeurs à tenter d’entrer en contact avec le propriétaire de l’adresse. Depuis le 13 juin, ils n’ont, pour le moment, pas eu de succès.

Actuellement, cette baleine représente 95 % des dépôts de SOL dans la pool principale et ses emprunts se chiffrent à 88 % de l’USDC de cette même pool. Au-delà du fait que cette liquidation mettrait le protocole à mal, cela aggraverait la chute du prix du SOL, causant potentiellement un effet de contagion sur l’écosystème Solana.

Mais la véritable inquiétude réside justement dans l’instabilité de cette blockchain. Et pour cause, un passage sous le seuil fatidique entraînerait de nombreuses transactions de la part des liquidateurs souhaitant toucher leur part du gâteau. Cela engendrerait une pression sur la blockchain, qui pourrait de nouveau tomber en panne.

Pire encore, l’inquiétude de la situation a amené les utilisateurs de la plateforme à retirer leur liquidité. Cela implique deux conséquences. La première est que l’ensemble des USDC et USDT de la pool principale sont utilisés, cela signifie que leurs propriétaires ne peuvent plus les retirer. Deuxièmement, cet état de fait implique que les éventuelles liquidations ne peuvent avoir lieu, créant ainsi un problème insoluble.

Un choix de gouvernance contraire à la décentralisation

Face à la situation critique, l’équipe de développeurs a pris des mesures sujettes à débat. Une proposition de gouvernance d’urgence a été soumise au vote. Celle-ci donnait l’accord à Solend pour prendre le contrôle de la position de la baleine en cas de liquidation. Cette liquidation serait alors effectuée de gré à gré (OTC), pour de pas créer de tension sur le réseau.

La proposition impliquait également des exigences de collatéral durcies, dans le cas où une baleine représenterait plus de 20 % de la liquidité du protocole. Si cette proposition a été validée à 97,5 %, il faut néanmoins souligner que le vote a duré six heures et n’a pas réellement laissé le temps à la communauté de réagir.

Cependant, l’équipe fondatrice affirme qu’elle n’a pas pris part à ce vote, pour ne pas biaiser le scrutin. Le fait est que cette manœuvre a provoqué de vives réactions de la part de la communauté. En effet, l’idée de décentralisation, chère à notre écosystème, s’en trouve reléguée au second plan avec de telles possibilités. Un comble pour ce que l’on appelle la finance décentralisée (DeFi).

Cela a donc conduit Solend à initier une nouvelle proposition. Cette dernière a aussi duré six heures et impliquait d’annuler la précédente proposition tout en augmentant le temps de vote à 24 heures. Cette proposition est passée à 99,8 %, ce qui renvoie la situation au point de départ.

Les cours bénéficiant des effets d’un rebond technique, cela donne de l’air à ce problème délicat. En effet, le SOL s’échange actuellement à 33,44 dollars l’unité au moment de la rédaction de cet article. Bien que tout puisse rapidement basculer, cela donne un certain répit à la communauté de Solend, pour trouver des solutions concernant le devenir de cette baleine.

Sources : Première proposition, Seconde proposition, Uptime de Solana

