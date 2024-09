Le stablecoin EURCV de Société Générale – FORGE débarque sur la blockchain Solana

Le stablecoin EUR CoinVertible (EURCV) de Société Générale – FORGE, la division de la banque dédiée aux actifs numériques, va être déployé sur la blockchain, Solana. Selon l'institution bancaire, cette intégration permettra de réaliser des transactions plus rapides, plus efficaces et moins coûteuses.