Quelles sont les grandes annonces du Solana Breakpoint ? : EURCV, cbBTC, CIDAP — Voici les détails

Dans la continuité de Token2049, Singapour accueillait le Solana Breakpoint 2024, durant lequel les acteurs de la blockchain Solana (SOL) se sont succédé pour faire des annonces plus ou moins importantes.

Durant le premier jour, c’étaient les acteurs institutionnels qui étaient à l’honneur, avec en point d’orgue la nouvelle de la Société Générale — Forge, dont le stablecoin euro EURCV débarque sur le réseau.

Une autre annonce majeure concerne la banque Citi, dont la plateforme CIDAP arrive sur Solana, comme l’a présenté Marc Attard, le responsable des actifs numériques et de l’engagement client :

Toujours côté finance traditionnelle, c’est le gestionnaire d’actifs Franklin Templeton qui s’apprête à lancer un fonds monétaire sur Solana :

Franklin Templeton is a top-20 asset manager by AUM at $1.7 trillion. Its onchain BENJI offering is the second largest tokenized treasury product at $435 million, according to @RWA_xyz

Franklin Templeton announced that it plans to launch a money market fund on Solana.

👉 Pour aller plus loin — Qu’est-ce que la tokenisation des Real Wolrd Assets (RWA)

Enfin, Securitize, le spécialiste de la tokenisation d’actifs du monde réel (RWA), s'ouvre à son tour sur Solana pour y proposer ses services, le tout en coopération avec Wormhole pour effectuer des bridges entre les différents réseaux pris en charge par l’application.

Pour la deuxième journée, ce sont plutôt des acteurs de l’écosystème qui ont fait leurs annonces, et quelques-unes d’entre elles sortent du lot.

En premier lieu, il y a le cbBTC de Coinbase, qui s'étend prochainement sur Solana, alors que cette version emballée du BTC est déjà active sur Ethereum (ETH) et Base.

Ensuite, le fournisseur d’oracles Pyth Network a présenté sa prochaine mise à jour, Oracle Integrity Staking (OIS), qui, comme son nom l’indique, donnera une importance prépondérante au staking de PYTH avec des récompenses supplémentaires pour sécuriser le réseau :

What if you could get rewarded for protecting DeFi?

Enter Oracle Integrity Staking (OIS)—an upgrade to Pyth bringing enhanced data source accountability for a more secure DeFi ecosystem.

OIS brings on-chain staking rewards and slashing mechanisms to the network.

Learn more ⬇️ pic.twitter.com/0rJ58bH3Xa

— Pyth Network 🔮 (@PythNetwork) September 21, 2024