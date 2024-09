Pyth Network dévoile l'Oracle Integrity Staking (OIS) : des flux de prix sécurisés pour une DeFi plus sûre

Avec l'essor des applications de la finance décentralisée (DeFi) et des marchés de capitaux Web3, la fiabilité et la sécurité des données sont devenues des éléments critiques pour les développeurs de smart contracts et les investisseurs. Pyth, connu pour ses mécanismes d’oracles novateurs, a dévoilé l’Oracle Integrity Staking (OIS), une initiative qui vise à renforcer la sécurité et la fiabilité des flux de prix Pyth, tout en offrant des incitations économiques aux participants du réseau. Comment cela fonctionne-t-il ?