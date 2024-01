Le cours du Tellor (TRB) perd 500 dollars instantanément, aurait-il été manipulé ?

Dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, le cours du Tellor (TRB) a connu une hausse de plus de 120 % l'amenant à un plus haut historique à 629 dollars, suivi d'une baisse de 80 % avec un plus bas à 125 dollars. Une forte volatilité, qui soulève de nombreuses questions sur la raison qui a pu entraîner une telle chute sur le cours de token.

👉 Découvrez ce qu'est un Oracle et comment ils lient blockchain et monde réel

Tellor (TRB) est un réseau d'oracles créé pour les applications Ethereum (ETH), offrant une interaction entre les blockchains et les réseaux externes. Fondé en 2019 par Brenda Loya et Michael Zemrose, ce projet a été développé pour améliorer les fonctionnalités des oracles déjà existants. Au total, Tellor a levé 400 000 dollars de la part d'entités telles que Binance Labs et Consensys Grants.

Cours du TRB en données 1 heure

Ces mouvements de cours ont causé la liquidation de plus de 65 millions de dollars de positions pendant la nuit, dont 18,86 millions de dollars de positions short liquidées seulement entre 21 et 22 heures ce dimanche 31 décembre. Un peu moins de 2 jours après, le cours du TRB semble se stabiliser autour des 180 dollars, ce qui représente une perte de 39 % de son cours depuis le début des perturbations.

Une telle fluctuation de prix n'est pas commune, même au sein du marché des cryptomonnaies. Généralement, de telles variations sont dues à de nouvelles annonces influençant un actif, poussant les investisseurs soit à vendre soit à acheter leurs tokens dans l'urgence.

Cependant, dans le cas du TRB, aucune annonce significative n'a semblé être à l'origine de cette instabilité. De plus, les récents mouvements du cours ont entraîné la liquidation d'une majeure partie des positions ouvertes lors des dernières semaines.

Carte de liquidation du token TRB contre l'USDT sur Binance

Comme l'illustre la carte de liquidation ci-dessus, un premier mouvement baissier, initié à 14h50 ce même dimanche 31 décembre, avait liquidé plus de 4 millions de dollars de positions longues avant que le cours reparte à la hausse, entraînant les conséquences mentionnées plus tôt dans l'article.

👉 À lire aussi dans l'actualité – Bitcoin démarre l'année 2024 à plus de 45 000 dollars, son point le plus haut depuis le mois d'avril 2022

Plus intrigant encore, quelques heures après les faits, le compte Lookonchain, sur le réseau X, a détecté des transactions suspectes impliquant le token TRB :

In the past 24 hours, $TRB soared to $600 and then plummeted to $137, causing $68M of assets to be liquidated, making it the most liquidated token.

We noticed that the #Tellor team deposited 4,211 $TRB($2.4M) after the price of $TRB skyrocketed.

Address:https://t.co/efHPXCiMiG pic.twitter.com/IBty2Wf2gI

— Lookonchain (@lookonchain) January 1, 2024