Bitcoin démarre l'année 2024 à plus de 45 000 dollars, son point le plus haut depuis le mois d'avril 2022

Il aura fallu presque 2 ans pour que le cours du Bitcoin ne daigne dépasser de nouveau le cap symbolique des 45 000 dollars. Effectivement, cette nuit, et alors que l'année 2024 ne fait que commencer, le roi des cryptomonnaies a grimpé de plus de 4,5 % en l'espace d'environ 4 heures, ce qui l'a propulsé au-dessus des 45 500 dollars :

Évolution du cours du Bitcoin de début 2022 à aujourd'hui

Le Bitcoin s'échange ainsi à un prix plus haut que tout ce qu'il avait pu connaitre durant l'année 2023. La dernière fois qu'il avait touché ce point, c'était en avril 2022, lorsqu'il s'apprêtait à tomber dans un bear market à l'aune de Terra (LUNA), puis de Celsius, Three Arrows Capital (3AC) et FTX.

👉 Découvrez notre guide pour acheter du Bitcoin facilement

Comme à son habitude, le Bitcoin a entrainé une partie importante du marché des cryptomonnaies à la hausse. Le cours de l'Ether est en hausse de plus de 4 % sur 24 heures, celui du SOL de 9 % et celui de l'AVAX de plus de 10 %. D'autres cryptos à capitalisation plus faible ont explosé à la hausse, notamment le SEI (29 %), l'ASTR (24 %) ou le MINA (23,5 %).

Du côté des liquidations, plus de 63 millions de dollars ont été liquidés sur le Bitcoin sur les dernières 24 heures. Toutes cryptos confondues, ce montant dépasse les 144 millions de dollars, avec plus de 15,7 millions de dollars liquidés sur l'Ether et 8,8 millions de dollars sur le SOL.

Selon la plupart des analystes, ce mouvement haussier du Bitcoin semble s'expliquer une nouvelle fois par le narratif entourant les ETF Bitcoin spot, dont l'approbation ou non par la Securities and Exchange Commission (SEC) est imminente.

Selon une dépêche publiée par Reuters le 31 décembre dernier, la SEC pourrait notifier une partie des demandeurs d'ETF BTC spot aujourd'hui ou demain que leur véhicule d'investissement pourra être lancé la semaine prochaine.

👉 Lisez notre fiche pour tout comprendre au Bitcoin

Selon Eleanor Terrett, journaliste chez Fox Business, cela s'avère toutefois peu probable dans la mesure où la SEC doit encore réviser certains amendements déposés par des demandeurs d'ETF :

While the @SECGov is surely unpredictable, it would surprise me if approvals were to happen tomorrow.

From what I understand through conversations I’ve had with issuers, the SEC still has to review all the changes made to the S-1s filed on Thursday/Friday AND make comments on… https://t.co/CnkYdXsbD4

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) January 1, 2024