Qu'est-ce qu'un airdrop crypto et comment y être éligible ?

Un airdrop est une distribution gratuite de crypto. Découvrez comment s'y rendre éligible et potentiellement générer d'importants gains

C’est quoi un airdrop crypto ?

Un airdrop est un procédé désormais largement démocratisé dans l'écosystème des cryptomonnaies qui permet à une blockchain ou un protocole de se mettre en avant en distribuant gratuitement sa crypto à une partie de sa communauté.

La plupart du temps, pour prétendre à un airdrop crypto, il s'avère nécessaire d'effectuer plusieurs tâches qui diffèrent en fonction du projet. Parfois, certaines tâches à accomplir sont explicitement citées, et consistent généralement à promouvoir le projet en le suivant et en le partageant sur les réseaux sociaux.

De temps à autre, il peut également être nécessaire d'interagir avec le réseau test (testnet) d'une blockchain encore en développement afin de le mettre à l'épreuve et de permettre aux développeurs de prévenir certaines failles sur le réseau principal à venir (mainnet).

Évidemment, lorsqu'une récompense est à la clé (explicitement ou non), un effet boule de neige se produit sur les réseaux sociaux, et le projet concerné peut ainsi gagner rapidement en notoriété, surtout s'il possède une réelle proposition de valeur.

Les airdrops sont à différencier des Initial Coin Offerings (ICO), qui nécessitent, elles, une participation financière directe afin de soutenir un projet et de bénéficier de tokens à prix attractif. Ces dernières sont assimilables à des levées de fonds et n'offrent pas gratuitement de cryptomonnaies.

Bien qu'ils constituent un canal de communication de qualité et à moindres frais pour le projet (dans la mesure où ce dernier émet lui-même les tokens), les airdrops doivent être établis sans faille et se présenter comme le premier gage de qualité d'un projet. Effectivement, un airdrop mal réalisé ou mal distribué suffira à créer un désintérêt massif, avec un effet boule de neige négatif.

Quelques exemples d'airdrops à succès du passé

De nombreux airdrops ont marqué les esprits par le passé, ces derniers ayant offert des sommes parfois mirobolantes aux personnes ayant interagi avec le protocole ou la blockchain en question avant que le token ne soit dévoilé.

Par exemple, pour l'airdrop du token APT de la blockchain Aptos, les personnes devaient avoir interagi avec le testnet d'Aptos afin de tester sa fiabilité et sa robustesse.

Ainsi, les heureux participants au testnet ont pu recevoir de 150 à 300 tokens APT en fonction de leur niveau d'interaction avec le réseau, soit de 1 500 à 3 000 dollars dans les 24 heures suivant le listing du token APT. Bien que cette somme soit très conséquente pour quelques interactions, Aptos n'est pourtant pas un cas à part.

Parmi les airdrops notables, nous trouvons également celui du protocole décentralisé Uniswap en septembre 2020, lequel avait récompensé les utilisateurs de son réseau avec une distribution de 400 tokens UNI par personne. Ainsi, ce sont 250 000 wallets qui étaient éligibles à cet airdrop,

Au moment de son lancement sur le marché, le token UNI était alors évalué à 3 dollars, ce qui représentait une récompense d'environ 1 200 dollars par personne. Les plus patients avaient pu doubler leur gain dans les 48 heures suivantes, puisque le cours du token avait littéralement été multiplié par 2 dans les jours suivant sa distribution. Sans parler de ceux qui ont joué la carte du holding, et qui ont eu l'opportunité de revendre leurs précieux tokens à plus de 40 dollars lorsque l'UNI a atteint son prix le plus haut (ATH).

Mais parmi les airdrops, le plus impressionnant demeurera celui effectué par dYdX en août 2021. La plateforme de trading de cryptomonnaies avait généreusement récompensé les individus ayant eu recours à ses services, leur distribuant un montant de token variant en fonction du montant échangé sur la plateforme.

Le nombre de tokens distribués allait de 310 unités jusqu'à 9 529 unités pour les utilisateurs ayant échangé plus d'un million de dollars sur une certaine période. À sa mise sur le marché en septembre 2021, le token DYDX s'échangeait autour des 11 dollars, ce qui constitue un gain de plus de 100 000 dollars pour les traders les mieux récompensés…

Voici une liste non-exchaustive des airdrops crypto les plus marquants 👇

Nom du projet Nom du token Critères pour prétendre à l'airdrop Montant reçu lors du listing du token Aptos APT -Interagir avec le testnet OU/ET - Mint le NFT « APTOS : ZERO » 150 à 300 APT, soit de 1 500 à 3 000 $ au listing Uniswap UNI Interagir avec les smart contracts V1 ou V2 400 UNI, soit environ 1 200 $ au listing dYdX DYDX - Utiliser les outils de dYdX (contrats perpétuels, marge, spot) sur layer 1 ou layer 2 OU/ET - Déposer des fonds dans un des pools de dYdX 310 à 9 529 DYDX, soit de 3 410 à 105 000 $ au listing Ethereum Name Service ENS Enregistrer au moins un nom de domaine « .eth » 200 ENS en moyenne, soit environ 6 000 $ au listing Optimism OP - Utiliser le bridge

- Participer aux votes de la DAO

- Utiliser le réseau avec un wallet multi-sig

- Faire au moins un don via Gitcoin 272 à 27 534 OP, soit de 816 à 82 600 $ au listing EigenLayer EIGEN - Restake des tokens ETH ou des LST d'ETH sur EigenLayer - Interagir avec les protocoles Kelp, Pendle et/ou Equilibrium Minimum 110 EIGEN, soit environ 500 $ au listing Wormhole W Utiliser des applications basées sur Wormhole comme le bridge Portal De 669 à 20 000 W, soit de 1 070 à 32 000 $ au listing

De nombreuses méthodes pour trouver de potentiels airdrops intéressants sont disponibles aujourd'hui. De plus, l'écosystème des cryptomonnaies ayant le vent en poupe, de nouveaux airdrops voient le jour quasi quotidiennement, mais il convient bien évidemment de faire du tri, car ces derniers ne se valent pas tous en termes de sécurité et de qualité.

Bien qu'il ne faille pas se jeter sur tous les airdrops, les actions énoncées ou supposées sont à effectuer avant que le token soit annoncé par les équipes de tel ou tel projet à venir.

Effectivement, dans le cas où le token aurait déjà été annoncé, cela pourrait laisser présager que le snapshot, une sorte de capture à un instant T de la blockchain afin de savoir quels portefeuilles ont interagi avec le protocole ou la blockchain, a déjà été pris, et qu'il est ainsi probablement déjà trop tard.

Par conséquent, une fois que vous avez étudié le sérieux d'un projet, il s'avérera judicieux d'interagir avec ce dernier le plus tôt possible et d'un maximum de façons différentes.

Voici quelques moyens de trouver des airdrops intéressants :

Rejoindre la communauté Cryptoast Academy afin d'être tenu informé des meilleurs airdrops du moment et des étapes à suivre pour profiter de ces derniers ;

; Avec des sites spécialisés dans les airdrops (toujours en prenant soin de vérifier l'authenticité et la qualité de ces derniers) ;

En suivant des comptes Twitter spécialisés dans les airdrops (seulement les comptes ayant fait leurs preuves) ;

Suivre les actualités des différents projets en construction qui pourraient potentiellement émettre un token dans le futur.

La plupart du temps, les prérequis d'éligibilité à un airdrop ne seront pas mentionnés explicitement par l'équipe d'un projet en cours. Effectivement, en faisant cela, cette dernière favorise l'émergence d'une communauté réellement intéressée par le projet en question, et évite ainsi de rassembler les « farmeurs » d'airdrops.

Aussi, dans ce cas de figure, il sera nécessaire d'analyser à quel type de projet vous avez affaire afin de déterminer au mieux ce qui pourrait vous rendre éligible à un potentiel airdrop de cryptomonnaies.

Par exemple, si le projet auquel vous vous intéressez porte sur une blockchain, il pourra être intéressant d'interagir avec les exchanges décentralisés (DEX) du réseau. Notez que dans le cas d'un testnet, il est souvent possible de réclamer de grandes quantités de tokens afin d'effectuer diverses transactions sans prendre le moindre risque. Bien sûr, ces tokens n'ont aucune valeur financière et ne servent qu'à faire des tests sur le réseau, mais l’airdrop composé de réels tokens que vous pourriez recevoir aura lui une vraie valeur et pourront rapporter gros (comme avec Aptos).

Dans le cas d'un protocole (bridge, swap), il faudra essayer d'interagir un maximum avec ses outils, le tout en utilisant le plus de fonctionnalités possible.

Parfois, un parcours à effectuer sera clairement mis en avant par un projet afin d'encourager les utilisateurs à utiliser ses services avec des récompenses à la clé. À l'heure de l'écriture de ces lignes par exemple, la solution de seconde couche pour Ethereum (ETH) Optimism propose des quêtes à remplir pour être directement récompensé sous forme de tokens non fongibles (NFT), avec peut-être également un airdrop de tokens OP à la clé.

De plus, toujours concernant les NFT, il peut être parfois possible d'en mint certains gratuitement si vous arrivez sur un projet encore jeune ou en développement.

Enfin, peu importe le projet en question, il pourrait s'avérer pertinent de suivre ce dernier sur un maximum de réseaux (Twitter, Discord, Telegram), ne serait-ce que pour rester au courant des actualités, mais également car cela peut parfois se révéler être un critère de sélection pour certains projets.

Méfiez-vous des arnaques concernant les airdrops

Bien sûr, l'argent facile demeure le meilleur moyen d'attirer de nombreux individus et de subtiliser leurs informations sensibles, voire de l'argent, et même dans le pire des cas, de s'emparer de leur wallet de cryptomonnaies. C'est pour cette raison qu'il ne faudra jamais donner votre clé privée (seed phrase) à quelqu'un, ni l'écrire sur quelque site que ce soit.

De même, lorsque vous participez à un airdrop, vous serez très souvent amené à devoir effectuer des manipulations dans le monde de la finance décentralisée (DeFi), un terreau fertile pour les arnaques en tout genre. Effectivement, de nombreux airdrops peuvent sembler sérieux au premier abord, jusqu'à ce qu'ils vous demandent d'effectuer des transactions (swap, bridge, etc.) sur des protocoles inconnus. Dans ces moments-là, il est primordial de vérifier le sérieux du projet et du protocole sur lequel vous vous trouvez.

Et surtout, vérifiez toujours quel type d'autorisations vous donnez avec votre extension de portefeuille et surtout, à qui vous les donnez. Afin de jouer la carte de la sécurité, il peut être intéressant de se créer un dead wallet (type MetaMask) uniquement dédié aux aidrops. Cela permet de prévenir certaines failles de sécurité ou de smart contracts malveillants qui pourraient siphonner votre portefeuille principal.

De plus, afin de maximiser la sécurité, vous pouvez également retirer des autorisations précédemment allouées via des sites comme DeBank.

De plus, méfiez-vous toujours des sites sur lesquels vous naviguez, des emails que vous recevez et des comptes Twitter proposant des airdrops, même les comptes certifiés, et3 même les comptes de projets authentiques. Effectivement, ces derniers sont eux-mêmes exposés au hack de leur compte, et il convient ainsi de se méfier de tous les liens sur lesquels vous cliquez.

Par exemple, il peut être pertinent d'ajouter les sites sur lesquels vous naviguez le plus couramment dans vos favoris afin d'éviter les scams. Enfin, certaines extensions de navigateur, comme celle de PeckShield, permettent de détecter une partie des sites dangereux pour votre portefeuille.

Conclusion sur les airdrops crypto

En définitive, les airdrops peuvent parfois représenter de remarquables opportunités financières, moyennant quelques interactions sur la blockchain. Encore une fois, de nombreux airdrops sont continuellement annoncés, mais méfiez-vous des opportunités trop belles pour être vraies.

Les airdrops représentent une occasion pour les individus malveillants de faire leur beurre sur le dos des novices en cryptomonnaies, alors soyez prudent et n'hésitez pas à vous créer un wallet dédié à cette utilisation.

Parfois, vous pourriez être amené à être actif sur différents airdrops à la fois, dans ce cas n'hésitez pas à tenir un fichier récapitulatif (Excel ou format papier) des airdrops auxquels vous avez participé, en notant par exemple le wallet que vous avez utilisé, les dates auxquelles vous avez effectué telle ou telle interaction, la date de l'airdrop, etc.

