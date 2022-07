Cryptomonnaies à Versailles : Changpeng Zhao (CZ) et Pascal Gauthier étaient au Sommet Choose France

Dans le cadre du Sommet Choose France, plusieurs PDG de sociétés de l’écosystème des cryptomonnaies ont dîné hier soir au Château de Versailles, en compagnie du Président de la République, Emmanuel Macron. Cette cinquième édition de cette rencontre, dédiée à l’investissement et à la création d’emplois sur le territoire français, a réuni 180 PDG de 43 nationalités différentes.

L’objectif de cette rencontre est de mettre en valeur la France, comme terrain propice à l’innovation. Ainsi, nous retrouvons par exemple Pascal Gauthier, PDG de Ledger, qui était naturellement présent parmi les convives :

Today @OneMorePeter, @kris, @cz_binance and I were in Versailles for the #ChooseFrance Summit alongside 170+ world-class business leaders, invited by president @EmmanuelMacron and his Gov. to discuss foreign investments and jobs creation in 🇫🇷.

The world is changing;) pic.twitter.com/NwohCm6jfy

— Pascal Gauthier @Ledger (@_pgauthier) July 11, 2022