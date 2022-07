Ledger Live prend désormais en charge les échanges avec FTX

Le célèbre fabricant français de hardware wallet Ledger intègre désormais FTX à son application. Plus précisément, l’application dispose d’une d’une interface permettant d’échanger des cryptomonnaies, qui est en fait reliée aux services de l’exchange :

Ledger joins forces with @FTX_Official to bring you the best & most secure trading experience!

🔄 You can now swap 120+ crypto assets with FTX through Ledger Live.

🔐 Swap more coins, with lower fees, while retaining self-custody of your assets!

🔗 https://t.co/K9WbyEC1Md pic.twitter.com/LgzZAn84R6

— Ledger (@Ledger) July 6, 2022