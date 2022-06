Convex (CVX) et d’autres protocoles DeFi subissent une attaque de DNS

Cette semaine, plusieurs protocoles de finance décentralisée (DeFi) ont subi un hack de leur domain name service (DNS). C’est-à-dire le service permettant la gestion des noms de domaines d’un site Internet. Dans ce type d’attaque, le hacker cherchera à rediriger les visiteurs d’un site Web vers une adresse frauduleuse.

Dans une vision très simplifiée du processus, c’est comme si le GPS d’une voiture était piraté, de manière à nous amener à un tout autre endroit que l’adresse renseignée.

Si cette liste n’est peut-être pas exhaustive, nous savons que Convex (CVX), Allbridge (ABR), DeFi Saver et Ribbon Finance (RBN) ont été pris pour cible. Ainsi, lorsqu’ils interagissaient avec l’une de ces plateformes, les utilisateurs étaient invités à accorder une autorisation à un smart contract malveillant.

Dans un thread Twitter, Convex rassure la communauté quant au fait qu’à aucun moment, les smart contracts légitimes de la plateforme n’ont été compromis. L’équipe informe aussi les éventuelles victimes sur les autorisations à retirer :

Investigation is still ongoing, but a quick update for the community: - DNS for https://t.co/5rSUjMgY4u was hijacked, prompting users to approve malicious contracts for some interactions on the site. - Funds on verified contracts are unaffected.

Le point commun entre toutes ces applications est qu’elles hébergeaient leurs noms de domaines chez Namecheap. Selon Allbridge, l’équipe de ce fournisseur a refusé de fournir des détails concernant la manière dont a eu lieu l’attaque.

Les hacks dans la DeFi font régulièrement l’actualité, mais les attaques de DNS sont moins courantes. De plus, cette dernière était particulièrement dangereuse et ingénieuse dans son fonctionnement. En effet, il semblerait que les smart contracts fallacieux commençaient et se terminaient exactement de la même manière que les vrais smart contracts des plateformes :

if you used @ConvexFinance make sure you did not approve: 0xF403a2c10B0B9feF8f0d4F931df5d86aD187AE31 https://t.co/QTsi6BV1Zj

I don't what's happening but be 100% certain you approve exactly 0xF403C135812408BFbE8713b5A23a04b3D48AAE31

Étant donné qu’au moment d’une transaction, la grande majorité d’entre nous se contente de lire les premiers et derniers caractères d’une adresse, il devenait alors facile d’être piégé. Et pour cause, le ou les hackers ont utilisé des adresses publiques personnalisées afin de faire passer celles-ci pour les smart contracts originaux.

Certaines applications permettent, en effet, de générer une clé privée à partir d’une adresse publique personnalisée. Un tel évènement nous rappelle donc à quel point il convient d’être vigilant dans nos opérations, et ne pas hésiter à consulter une adresse sur un explorateur de blockchain comme Etherscan avant d’interagir avec.

Le thread ci-dessous explique plus en détail, comment un tel procédé peut nous induire en erreur :

