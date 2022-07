La banque sud-coréenne KEB Hana Bank débarque dans The Sandbox (SAND)

Soucieux de s'inscrire comme pionniers du Web 3.0, les institutionnels continuent de montrer leur intérêt pour les mondes virtuels. Aujourd'hui, HEB Hana Bank, une des plus grandes banques sud-coréennes, fait son entrée dans le metaverse de The Sandbox (SAND). Elle souhaite ainsi profiter de l'élan généré par le Web 3.0 pour se rapprocher d'un public plus jeune.

KEB Hana Bank fait son entrée dans le metaverse de The Sandbox

Une première pour le metaverse de The Sandbox (SAND) : il va pouvoir accueillir les quartiers d'une des plus grandes banques sud-coréennes, la KEB Hana Bank. Cette dernière possède le plus grand réseau international de branches à travers le monde, et évolue dans des secteurs aussi variés que la bourse, la gestion d'actifs, les assurances ou les activités de cartes bancaires.

Sur les pas de la JP Morgan (sur Decentraland) ou de la banque internationale HSBC, KEB Hana Bank va pouvoir développer son offre de service à travers le metaverse à succès de The Sandbox, notamment afin de se rapprocher de la génération Z, selon So Jung Kim, député présidente du groupe :

« Le metaverse est la façon dont les gens vont vivre le Web3, et nous voulons faire partie de cette nouvelle tendance. Ce partenariat peut ouvrir la voie à un tout nouveau type de service, en particulier pour les jeunes générations. »

Le partenariat ainsi établi permettra à Hana Financial Group de se bâtir un espace dans le K-verse, une place spécialement dédiée aux contenus coréens sur The Sandbox. La banque pourra ainsi fournir les services bancaires de base et promouvoir des investissements.

Cindy Lee, PDG de The Sandbox Korea, s'est félicitée de cette nouvelle enthousiasmante :

« Nous sommes ravis de voir la KEB Hana Bank entrer dans le métavers pour créer de nouveaux types de contenus. Ce sera la prochaine frontière du service bancaire "métaversé" facile à utiliser pour les utilisateurs. »

Les metaverses, les institutionnels et les entreprises

À en croire un récent rapport émis par Chainalysis, le succès des parcelles dans le metaverse est sans appel : là où la valeur globale des biens immobiliers a augmenté de 39 %, l'immobilier virtuel basé sur la blockchain a constaté une augmentation de 879 % sur la période allant de septembre 2019 à mars 2022.

Une augmentation qui reste toutefois à mettre en perspective, étant donné la facilité d'accès aux biens virtuels, mais également de par leur nouveauté qui créé de facto un élan d'intérêt mais également une volatilité accrue.

Toujours selon le rapport, le moteur principal du succès des metaverses réside dans l'accès à des événements privés et à un système communautaire basé autour des tokens non fongibles (NFTs). En témoigne par exemple la récente vente de parcelles dans le metaverse du Bored Ape Yacht Club (BAYC) Otherdeed et ses 310 millions de dollars de recettes.

Mais ces espaces virtuels sont loin de trouver leur intérêt seulement auprès des particuliers et des aficionados du Web 3.0. Les plus grandes sociétés s'y sont également très largement impliquées, à l'instar de HSBC, citée précédemment, mais également d'Axa, Casino, Gucci ou encore Ubisoft, pour ne citer que celles implantées dans The Sandbox.

Les 3 plus grands metaverses, soit, dans l'ordre, Otherside, Decentraland puis Sandbox cumulent à eux seuls plus de 1,4 milliard de dollars de ventes de parcelles.

Une chose est sûre : quel que soit le secteur, le Web 3.0 apparaît désormais comme inévitable pour toute entreprise qui souhaite développer sa communication dans les prochaines années.

Sources : The Sandbox, Chainalysis, Dune

