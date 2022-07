L’ex-responsable gaming de TikTok crée sa startup pour les jeux blockchain

Jason Fung, ancien responsable du gaming pour le réseau social TikTok se lance dans la blockchain. Grâce à sa startup Meta0, il entend régler le manque d’interopérabilité dans le secteur GameFi.

Jason Fung se lance dans le gaming blockchain

Après deux ans passés à travailler pour le réseau social TikTok à la tête du gaming, Jason Fung décide de lancer sa startup blockchain. La mission qu’il se donne est de créer une solution permettant l’interopérabilité.

« En ce moment, si vous regardez un développeur lorsqu’il implémente des NFT ou une blockchain dans ses jeux, il doit choisir une seule blockchain, que ce soit Polygon ou Solana ou Binance Smart Chain. Mais imaginez une option plus interopérable. »

Il est vrai que cette limitation peut constituer une contrainte pour le secteur GameFi. En effet, chaque réseau dispose d’avantages et d’inconvénients qui lui sont propres et le compromis est parfois difficile. Un raisonnement populaire dans l’écosystème veut justement que l’avenir permette une communication plus fluide entre les blockchains.

Une startup GameFi du nom de Meta0

Ce projet au service du gaming blockchain répond au nom de Meta0. L’équipe initiale comprend un second cofondateur et six personnes. La startup a déjà clôturé un premier tour de financement, mais Jason Fung n’a donné de détails ni sur le montant de celui-ci ni sur les noms de ses collaborateurs.

De plus, il n’y a à ce jour pas d’informations concrètes rendu publiques, sur la solution technologique que souhaite proposer Meta0. La problématique à laquelle la startup souhaite répondre est cependant bien réelle. De plus, le secteur GameFi n’est encore qu’une niche, qui doit trouver son modèle économique.

Pour rappel, la fréquentation de ce secteur a diminué de 96 % depuis ses plus hauts. Néanmoins, c’est souvent en période de crise que se construisent les idées à forte valeur ajoutée. Jason Fung devra donc faire ses preuves et relever de nombreux défis afin de donner naissance à sa solution.

Source : Reuters

