La fréquentation de secteur GameFi chute de 96 % depuis ses plus hauts

Le secteur GameFi voit sa fréquentation s’effondrer

Alors que le domaine des play to earn (GameFi) a connu une expansion fulgurante l’année dernière, la chute est maintenant toute aussi marquée avec une fréquentation en baisse de 96 % depuis le mois de novembre, selon une enquête d’Arcane Research. Cette donnée s’observe sur l’activité de grands noms comme The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA) ou encore Axie Infinity (AXS).

C’est une dynamique qui suit les cours du marché crypto. Pendant les périodes de crise, les petits porteurs ont effectivement tendance à quitter le marché, ou tout du moins à recentrer leur capital sur des positions moins volatiles.

À leur niveau, les fonds d’investissement deviennent désormais plus attentifs aux fondamentaux. Cela contraste avec la précédente phase de marché où tout pouvait fonctionner, tant que le projet était estampillé tokens non fongibles (NFT) ou metaverse.

Bien sûr, le bear market n’est que l’une des raisons de la baisse de fréquentation des applications GameFi, et plusieurs autres causes structurelles peuvent être invoquées. La chute des cours serait plutôt l’élément déclencheur de cet état de fait, causé par plusieurs paramètres.

Les raisons qui conduisent à cette baisse

Le prix à l’entrée est l’un des principaux défis que doivent relever les play to earn pour se démocratiser. Comme on le constate régulièrement, la spéculation peut parfois amener les prix des différents NFTs des jeux blockchain à des montants délirants. Si nous n’avons pas pour but de débattre de la justification ou non de ces prix, le fait est que cela représente un frein énorme pour le grand public.

De plus, l’immersion et l’expérience proposée par les jeux vidéo blockchains devront évoluer. Certes, des solutions existent aujourd’hui pour éliminer les frais de transactions dans ces jeux, comme le layer 2 Immutable X par exemple. Mais les mécaniques proposées actuellement dans le secteur GameFi sont loin de rivaliser avec les grandes licences traditionnelles.

L’absence de réelle communauté est également mise en avant par l’enquête d’Arcane Research, qui avance que beaucoup de joueurs affluent uniquement dans l’idée de réaliser un profit.

Cette arrivée massive et trop rapide de nouveaux joueurs, seulement là dans cet état d’esprit, crée alors une bulle sur le token du jeu blockchain en question. Lorsque l’inflation de celui-ci devient trop grande, que l’engouement retombe et que les bénéfices diminuent, les joueurs migrent alors vers le nouveau play to earn en vogue.

D’autre part, les communautés des jeux vidéo traditionnels pensent parfois que la GameFi dénature le plaisir de jouer et que les deux ne sont pas forcément compatibles.

La nécessité de l’expérimentation et des échecs

Pour autant, cette perte de popularité des play to earn est ironiquement une bonne nouvelle pour l’industrie. En effet, cela permet d’assainir l’écosystème des projets douteux et autres rug pull, pour permettre aux éléments sérieux de se renforcer et de gagner en qualité.

Le secteur GameFi est un domaine encore jeune, qui cherche son modèle économique. Ainsi, la technologie doit encore évoluer et nul doute que les échecs d’aujourd’hui serviront à construire les succès de demain. D’ailleurs, n’oublions pas que les metaverses tels que The Sandbox font régulièrement l’objet d’annonces prometteuses pour le long terme.

