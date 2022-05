Prada se lance dans le Web3 avec sa collection Timecapsule accompagnée de NFTs

Le 2 juin prochain, la marque de luxe Prada, va lancer sa prochaine collection Timecapsule. Pour cette occasion, chaque acheteur recevra un token non fongible (NFTs) représentant la version numérique de l’objet physique.

Pour être plus précis, l’évènement Timecapsule a lieu le premier jeudi de chaque mois, et la marque propose une ligne spéciale de vêtements ou d’accessoires, en quantité limitée, pendant 24 heures.

Dans le cadre de son prochain projet, Prada lance un évènement particulier pour son Timecapsule. En effet, en collaboration avec l’artiste Cassius Hirst (le fils de Damien Hirst), une collection de chemises sera créée en édition limitée et celles-ci seront accompagnées d’un NFTs.

Au total, 100 NFTs seront créées sur la blockchain Ethereum et l’objectif est d’apporter une touche exclusive supplémentaire pour chaque propriétaire.

En parallèle de cet évènement, Prada a lancé « Prada Crypted », une plateforme NFTs accessible sur Prada.com et un serveur communautaire sur Discord. En ce sens, la marque indique sur son site Web :

« Le serveur est un lieu pour échanger des idées et s’inspirer les uns des autres tout en connectant l’univers de la mode avec les mondes de l’art, de l’architecture, du cinéma, de la musique, du Web3 et plus encore. »