NFT Paris 2025 : le rendez-vous incontournable du Web3 en Europe est de retour

Les 13 et 14 février 2025, la Grande Halle de la Villette accueillera la 4e édition de NFT Paris, désormais considéré comme le plus grand salon européen dédié au Web3. Avec plus de 20 000 visiteurs attendus et 400 intervenants, l’événement s’affirme comme un carrefour d’innovation, réunissant artistes, entrepreneurs, investisseurs et géants de la technologie autour des NFT, de la blockchain et de l’intelligence artificielle​ (IA).

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/nft-paris-2025-rendez-vous-incontournable-web3-europe-retour/