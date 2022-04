Listing Coinbase : Une adresse Ethereum (ETH) est suspectée de délit d'initié

Alors que Coinbase a publié sur son blog ce lundi 11 avril, une liste de 50 altcoins, qui sont à l’étude pour un éventuel listing sur la plateforme, une adresse Ethereum pourrait être impliquée dans un délit d’initié.

C’est l’influenceur crypto Cobie, qui a relevé cette irrégularité sur Twitter :

Found an ETH address that bought hundreds of thousands of dollars of tokens exclusively featured in the Coinbase Asset Listing post about 24 hours before it was published, rofl pic.twitter.com/5QlVTjl0Jp

— Cobie (@cobie) April 12, 2022