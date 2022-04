Les Bored Apes au cinéma - Une trilogie de films sera produite par Coinbase

Bored Apes oblige, les courts-métrages auront un élément participatif. Les détenteurs d’un BAYC peuvent en effet soumettre leur NFT accompagné d’une courte description avec une biographie inventée, afin qu’il apparaisse dans le film. Un directeur de casting d’Hollywood consultera ensuite les candidatures pour voir quels personnages seront intégrés.

Il s’agira d’une trilogie baptisée « The Degen Trilogy ». Le premier court-métrage devrait être diffusé à l’occasion de l’événement NFT.NYC, qui aura lieu du 20 au 23 juin à New York.

L’attrait des Bored Apes pour de nouveaux canaux de communication n’est pas entièrement une surprise. Mais ce qui est plus inattendu, c’est que la plateforme d’échange étatsunienne Coinbase produira les films :

⭐️DEFINITELY SOMETHING⭐️

We're creating an interactive three-part film featuring the @BoredApeYC & @apecoin communities.

Come build with us!

👉 https://t.co/bmp2ZdT6SG pic.twitter.com/5vIRnbyupu

— Coinbase (@coinbase) April 11, 2022