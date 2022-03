Une erreur à 360 000 dollars ? – Il vend un NFT Bored Ape pour 115 dollars seulement

Accident ou vente volontaire ? C’est la question que se sont posés les observateurs qui ont vu le NFT Bored Ape numéro 835 s’échanger contre 115 DAI seulement, soit 115 dollars. Les BAYC atteignent en général des prix bien plus élevés, parmi les plus hauts dans l’écosystème des tokens non fongibles. À titre d’exemple, depuis cette vente, le même NFT a été relisté à un prix de 106 ethers (ETH)… Soit 360 000 dollars au cours actuel.

Certains théorisent que le vendeur a confondu 115 DAI avec 115 ETH. C’est plausible : 115 ethers correspondent grosso modo au prix auquel pourrait s’échanger un Bored Ape de ce type. Le détenteur aurait ainsi accepté l’offre sans se rendre compte qu’elle était faite en stablecoin. Sur l’interface d’OpenSea, les logos Dai et Ether présentent en effet quelques similarités :

La liste des ventes pour le Bored Ape #835

S’il s’agit bien d’un accident, l’investisseur en question a donc dû s’en mordre les doigts. Ce n’est bien sûr pas la première fois qu’un NFT est vendu très en dessous du prix auquel il pourrait prétendre. La semaine dernière, on apprenait ainsi qu’un investisseur malheureux avait vendu un EtherRock pour moins de 1 cent… Alors qu’il valait plus d’un million de dollars.

👉 Retrouvez notre présentation de la plateforme OpenSea

Une partie de la communauté crypto semble cependant considérer avec méfiance cette vente, qui pourrait être une stratégie de la part du vendeur, dont le pseudonyme est cchan.eth. Il a en effet également vendu un Mutant Ape Yacht Club (le numéro 11670) pour la somme dérisoire de 25 DAI, à peu près au même moment.

D’où une théorie : ces ventes pourraient ne pas être accidentelles, et il pourrait d’agir d’un moyen d’esquiver les taxes.

feels more like a tax evasion attempt, they sold their mutant for $25 to the same wallet

they'll probably claim they were scammed and may even have the audacity to try to write it off, they bought the ape for 16eth

if it was a mistake, i wish them well, it's quite a loss pic.twitter.com/lOvpZaaC9Y

— artchick.eth 🔥👠 (@digitalartchick) March 28, 2022