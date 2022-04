Le NFT du premier tweet de Jack Dorsey ne vaut plus que 280$

Le premier tweet du fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a été vendu pour 2,9 millions de dollars en mars 2021 sous forme de token non fongible (NFT) à un entrepreneur iranien évoluant dans le milieu des cryptomonnaies, Sina Estavi. Ce premier tweet était symbolique dans le sens où il émane du fondateur de Twitter, et qu'il s'agit du premier tweet de l'histoire du réseau social.

À l’époque, alors que certains trouvaient le prix déjà ridicule, Sina Estavi avait déclaré que son prix d’achat était une bonne affaire :

Jeudi dernier, Sina Estavi a annoncé sur Twitter qu'il souhaitait vendre le NFT, en affirmant qu'il reverserait 50% à des œuvres caritatives qui luttent contre la pauvreté dans le monde. Il a fixé le prix de départ de l'enchère à 48 millions de dollars, soit plus de 16 fois son achat initial.

I decided to sell this NFT ( the world's first ever tweet ) and donate 50% of the proceeds ( $25 million or more ) to the charity @GiveDirectly

🖇 https://t.co/cnv5rtAEBQ pic.twitter.com/yiaZjJt1p0

— Estavi (@sinaEstavi) April 6, 2022