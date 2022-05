La plateforme de trading décentralisée dYdX lance son application mobile sur iOS

La plateforme dYdX, qui fournit de manière décentralisée des outils pour le trading, a dévoilé cette semaine sa nouvelle application mobile disponible sur iOS :

We are excited to announce that our iOS app is now available to the public! This makes dYdX one of the first DeFi protocols to launch a dedicated mobile app and puts our user experience even more on par with centralized exchanges. Visit https://t.co/YMo3oz5Wz5 to download it! pic.twitter.com/4PE41avSvd

— dYdX (@dYdX) May 10, 2022