Qu’est-ce qu'un token ERC-721 ?

Un token ERC-721 est un type de token de la blockchain Ethereum. Cette norme de tokens est utilisée pour la majorité des tokens non fongibles (NFT) déployés sur cette blockchain. Comment cette norme de tokens diffère-t-elle des autres ?

C'est quoi un token ERC-721 ?

Un token ERC-721 est un type de token qui repose sur la blockchain Ethereum. Il s'agit d'un token non fongible (NFT), ce qui signifie que chaque token ERC-721 est unique et ne peut être remplacé par un autre tokens. Cela rend les tokens ERC-721 idéaux pour représenter des actifs uniques, tels que des objets de collection, des billets de loterie, des places numérotées pour des concerts ou encore des biens immobiliers virtuels.

La norme ERC-721 a été développée pour fournir un cadre pour la création et la gestion de tokens non fongibles sur la blockchain Ethereum. Elle définit un ensemble de règles et de fonctions qui doivent être respectées par tout smart contrat de tokens ERC-721, notamment la manière de créer et de gérer des tokens, de transférer des tokens entre comptes et de traiter la propriété des tokens.

C'est d'ailleurs cette norme de tokens qui introduit les NFT à la blockchain Ethereum, notamment car elle introduit une nouvelle variable : « tokenID ». Une plateforme ou un protocole peut alors convertir cet identifiant unique en une image ou quoi que ce soit d'autre, comme les caractéristiques d'une arme virtuelle, des liens vers des ressources diverses, etc.

Découvrez eToro

L'une des principales caractéristiques des tokens ERC-721 est qu'ils sont entièrement programmables, ce qui signifie qu'ils peuvent être personnalisés pour répondre aux besoins d'une application ou d'un cas d'utilisation spécifique. Par exemple, un token ERC-721 peut être utilisé pour représenter un objet virtuel unique dans un jeu, comme une épée ou une armure rare, ou pour représenter une parcelle de terrain dans un metaverse.

💡 La majorité des tokens non fongibles en circulation sur la blockchain Ethereum sont donc des tokens ERC-721.

Les tokens ERC-721 ont gagné en popularité ces dernières années en raison de leur capacité à représenter des actifs uniques et de leur utilisation dans diverses applications, en particulier des jeux et d'autres plateformes décentralisées.

👉 Qu'est-ce qu'une Ethereum Improvement Proposal (EIP) ?

Newsletter 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque lundi par mail 👌 Toast ! [email protected] Toast ! Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Ce qu’il faut savoir sur les liens d’affiliation. Cette page présente des actifs, des produits ou des services relatifs aux investissements. Certains liens présents dans cet article sont affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission. Cela nous permet de continuer à vous proposer des contenus originaux et utiles. Il n'y a aucune incidence vous concernant et vous pouvez même obtenir un bonus en utilisant nos liens.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Cryptoast n'est pas responsable de la qualité des produits ou services présentés sur cette page et ne pourrait être tenu responsable, directement ou indirectement, par tout dommage ou perte causé suite à l'utilisation d'un bien ou service mis en avant dans cet article. Les investissements liés aux crypto-actifs sont risqués par nature, les lecteurs doivent faire leurs propres recherches avant d'entreprendre toute action et n’investir que dans les limites de leurs capacités financières. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.

Recommandations de l'AMF. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital .

Pour aller plus loin, lisez nos pages Situation Financière, Transparence du Média et Mentions Légales.