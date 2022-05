Square Enix veut émettre ses propres tokens et plonge pleinement dans l’univers blockchain

Square Enix souhaite émettre des tokens pour ses projets Web 3.0

Ce vendredi, Square Enix a publié un rapport sur le bilan de son dernier exercice financier, ainsi qu’une nouvelle stratégie commerciale mettant en avant l’utilisation de tokens non fongibles (NFT). Loin de se limiter à cela, on y retrouve également un projet d’émission de tokens et un accent tout particulier vers la transition Web 3.0 de l’entreprise.

Le rapport de Square Enix évoque en effet clairement la création de tokens. Ces derniers serviraient de point d’ancrage autour de projets communautaires. Cela inclut par exemple les questions de gouvernance, les guildes et les contenus générés par les utilisateurs (UGC).

Cette vision à moyen terme devra être concrétisée par la création d’une nouvelle entité. Ainsi, nous devrons être amenés à en savoir plus dans les mois à venir.

Après une première expérience dans les NFTs considérée comme réussie par l’entreprise, via la franchise Shi-San-Sei Million Arthur, celle-ci souhaite donc approfondir son développement dans le domaine en multipliant les initiatives du genre.

Une migration affirmée vers l’univers crypto

L’appétence de Square Enix envers notre écosystème n’est plus un secret. Cela se traduisait déjà en 2020 par son investissement dans The Sandbox et sa maison mère Animoca Brands. En mars dernier, le studio japonais avait d’ailleurs dévoilé que ce metaverse accueillerait une nouvelle version de sa mythique franchise Dungeon Siege.

Dans sa stratégie commerciale, Square Enix annonce aussi vouloir continuer d’investir dans ces entités ainsi que dans Ubitus, une société spécialisée dans le cloud gaming qu’elle a déjà soutenu l’année dernière.

Cette volonté de se placer en pionnier de la blockchain a également été démontrée en mars dernier, avec la vente de franchises telles que Tomb Raider pour justement financer les nouveaux investissements de l’entreprise.

À ce jour, Square Enix est le principal studio majeur de jeux vidéo, non originaire de l’écosystème cryptos, à déployer autant d’efforts dans ce secteur. Cette dynamique est un pari qui, s’il s’avère payant, pourrait lui donner un coup d’avance sur ses concurrents.

