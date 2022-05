Square Enix vend des franchises phares comme Tomb Raider pour investir dans le gaming blockchain

Square Enix brade ses filiales nord-américaines

C’est une annonce qui a fait l’effet d’une bombe dans le petit monde des jeux vidéo. Le lundi 2 mai, Square Enix a expliqué dans un communiqué de presse qu’il cédait ses filiales nord-américaines Crystal Dynamics, Eidos Montréal et Square Enix Montréal.

SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD. enters into an agreement with Embracer Group for the acquisition of Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal, and IP. Press Release: https://t.co/ooOYacp4PW pic.twitter.com/2PmQE967gk — Square Enix (@SquareEnix) May 2, 2022

Le groupe suédois Embracer a remporté la mise en déboursant 300 millions de dollars, soit environ 285 millions d’euros. Une somme très raisonnable en comparaison des dernières acquisitions réalisées sur ce secteur. Pour preuve, en 2020, Embracer avait dépensé 525 millions de dollars pour acquérir Saber Interactive, un studio beaucoup moins prestigieux que ceux cédés par Square Enix.

Cette opération fait d’Embracer un nouveau mastodonte des jeux vidéo. Outre les trois studios employant près de 1 100 personnes, il met la main sur un catalogue d’une cinquantaine de jeux et sur la propriété intellectuelle de franchises prestigieuses comme Tomb Raider, Deus Ex, Legacy of Kain ou encore Thief.

Un éditeur à la pointe du gaming blockchain

En se séparant de ses filiales nord-américaines, Square Enix compte accélérer sa transition vers les jeux basés sur la technologie blockchain. L’éditeur nippon s’était déjà fait remarquer sur ce secteur fin 2019, en menant une levée de fonds de 2 millions de dollars pour soutenir le metaverse The Sandbox.

Square Enix était allé encore plus loin en novembre 2021, avec le lancement de sa toute première collection de tokens non fongibles (NFTs). Il s'agissait de cartes à collectionner basées sur la franchise nippone Shi-San-Sei Million Arthur.

Square Enix is also looking into entering the blockchain and NFT games segment.

- Shi‐San‐Sei Million Arthur mobile was proof of concept.

- Believes games are expanding from centralised to decentralised formats

- Expect to benefit as NFTs and token economies take hold. pic.twitter.com/yysZPQu1Zs — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 5, 2021

Le 1er janvier 2022, c’est le PDG de Square Enix, Yosuke Matsuda, qui a tenu à rappeler le positionnement de la société en faveur du développement des NFTs dans le domaine des jeux vidéo. Il en a profité pour souligner l’intérêt de Square Enix pour la blockchain et les cryptomonnaies.

Square Enix face à la grogne des joueurs

Pour les observateurs attentifs, la décision de Square Enix n’a rien d’étonnant. Elle va dans le sens de la stratégie commerciale de l’entreprise définie en mai 2020, avec trois priorités en termes d’investissements : l’intelligence artificielle, le cloud gaming et les jeux vidéo basés sur la blockchain.

D'ailleurs, Square Enix est loin d'être le seul éditeur de jeux vidéo à miser sur les NFTs et la technologie blockchain. Récemment, le géant français Ubisoft s’est distingué en devenant validateur de la blockchain Tezos.

Pour autant, le groupe japonais va devoir se montrer prudent avec ces nouvelles technologies, car de nombreux joueurs s’en méfient. Ils craignent notamment que l’aspect spéculatif l’emporte sur le simple plaisir de jouer.

...Ah. J'avais loupé la partie où Square Enix annonçait utiliser les 300 millions de dollars de la vente d'Eidos pour investir dans l'I.A, le Cloud (pas celui-là) et... la blockchain. Quel enfer 😫 pic.twitter.com/n7gwhSYgOo — Kayane (@Kayane) May 2, 2022

Il est difficile de prédire quel sera l'avenir des jeux vidéo basés sur la blockchain. Mais une chose est sûre, si les éditeurs comme Square Enix ne veulent pas se mettre à dos une bonne partie des gamers, ils vont devoir se montrer intelligents dans leur approche. Les cryptomonnaies et les NFTs doivent venir enrichir les expériences offertes des jeux vidéo, pas les dénaturer.

